Морозная хватка: снега грозят задушить озимые

Уходящая зима оказалась на пару градусов холоднее нормы. Она была богата на различного рода аномалии, считают метеорологи. В частности, в Крыму и в Сочи впервые за 100 лет отмечались рекорды тепла, когда было больше 20 градусов выше нуля, после чего города засыпало снегом. В центральной части России самым нетипичным явлением стала снежная буря на фоне морозов. В ближайшие дни эту часть страны ждет резкое потепление до +5 градусов, что негативно скажется на метеозависимых людях. А вот ранней весны здесь, в отличие от прошлого года, не будет, говорят метеорологи. Растения зацветут в апреле, снег сойдет только к маю, прогнозируют специалисты. Большое количество осадков грозит задушить озимые, из-за чего может случиться неурожай пшеницы и ржи, предупредил эксперты.

Аномально русская

Уходящая зима в Центральной России выдалась на пару градусов холоднее нормы, рассказал «Известиям» Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В частности, февраль оказался на 5 градусов холоднее нормы, сугробы выросли в 1,5 раза больше, осадков выпало 130–150%.

— Зима на всей территории России была холоднее нормы. За долгие годы мы получили настоящую русскую зиму. Даже в Сибири морозы удивили местных жителей. На юге случались рекорды тепла, когда в Крыму, Сочи было больше 20 градусов выше нуля (такого не было последние 100 лет), после чего наступало сильнейшее арктическое вторжение, сугробы вырастали на 40–50 см. Города на Кавказе, Краснодар, Ставрополь сталкивались с рекордными снегопадами. Такого не было несколько десятков лет, — рассказал Евгений Тишковец.

Самая запоминающаяся аномалия этой зимы среди — снежная буря на фоне морозов, которая накрыла Москву, Московскую область и северную половину Центральной России 12–13 февраля и спровоцировала коллапс, считает ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. По его словам, такая погода случается как минимум раз в 10 лет. При этом в южной полосе Центральной России (в Тамбовской и Воронежской областях) в это время шел ледяной дождь.

2_3 Обрушившийся перед выходными на Москву снегопад не обошел и соседние области. Снегом замело Калугу, Владимир и Иваново — подробности в фотогалерее «Известий» Фото: vk.com 2_5 Сообщений об обрывах ЛЭП и перебоях с электричеством не поступало Фото: vk.com 2_4 Владимирцы шутят, что проснулись в Норильске: уровень снежного покрова необычайно высок Фото: vk.com 2_7 На федеральной трассе М7 развернут мобильный пункт обогрева для водителей Фото: vk.com 2_6 В мобильном пункте обогрева можно выпить чая, зарядить мобильный телефон, разогреть еду в микроволновке Фото: vk.com 2_8 Автолюбителям приходится буквально выкапывать свои машины из сугробов Фото: vk.com 2_1 На Калугу снегопад обрушился 11 февраля, за день до Москвы Фото: nedelya40.ru 2_9 В городе и области выпало более 30 см осадков, местами высота снежного покрова достигла 90 см Фото: СМЭУ 2_12 Коммунальные службы Калуги работают на износ, но справляются с ситуацией Фото: nedelya40.ru 2_11 Калужанам рекомендовано не покидать помещения без крайней необходимости Фото: kaluga24.tv 2_10 Уборкой улиц Калуги занимаются более 200 рабочих коммунальных служб Фото: nedelya40.ru 2_14 Коммунальные службы Иваново были переведены в режим повышенной готовности за день до предсказанного синоптиками снегопада Фото: newsivanovo.ru 2_13 К уборке снега в Иваново привлечены более 700 дворников и 102 единицы техники, включая трактора частных владельцев Фото: newsivanovo.ru

— Я бы назвал два главных отличия уходящей зимы. Во-первых, сильный контраст между этой зимой и прошлой. Та была признана самой теплой в истории, эта стала довольно морозной. И второе отличие — снежный шторм на фоне морозов. Нам повезло, что мы стали свидетелями такого явления. Скорее всего, мы не увидим его еще много лет, — заключил Леонид Старков.

Вот это перепад

В ближайшие дни центральную часть России ждет волна потепления. В ночь на 23 февраля температура в Московской области достигала 32 градусов ниже нуля, но начиная с 24 февраля она резко устремится вверх. 25 февраля днем термометры будут показывать уже до 5 градусов тепла, следует из прогнозов.

Известно, что резкие перепады погоды негативно сказываются на самочувствии некоторых людей. Такое состояние называется метеотропностью, пояснил сопредседатель Всероссийского союза пациентов, врач-невролог Ян Власов.

— Для людей с хроническими заболеваниями метеотропность становится постоянным риском, который способен в некоторых случаях привести к летальному исходу. Поэтому недооценивать ее нельзя, — подчеркнул Ян Власов.

Морозная хватка_2 Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

По его словам, в зоне риска находятся все, кто имеет болезни сердца, гипертонию, диабет, аутоиммунные заболевания, патологии печени. Во время перепадов погоды количество вывозов скорой помощи пациентами с хроническими заболеваниями увеличивается многократно, рассказал эксперт. Метеотропность характерна также для молодых людей, особенно девушек, с неустоявшемся иммунным и гормональным статусом, добавил он.

— Организм здорового человека должен справляться с перепадами температуры. Возникновение любой симптоматики как реакции на изменения внешней среды в виде головных болей, перепадов давления — свидетельство того, что адаптационные системы человека не в норме. Перепады температуры люди со сниженными адаптационными возможностями переживают непросто, поэтому их нужно тренировать, — добавила руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Развитие адаптационных сил сводится к здоровому питанию, правильному режиму, физическим нагрузкам, добавила врач.

Аномалия за аномалией

Вслед за резким потеплением не стоит ожидать быстрой весны, отметил Евгений Тишковец.

— Март будет холодным. Отклонение от нормы составит несколько градусов (в Москве дневная норма 1,5 градуса тепла). Снег будет таять практически до мая. Поэтому реального тепла в этом году стоит ожидать позднее на неделю-две, — рассказал Евгений Тишковец.

По его словам, из-за большого количества снега в России весной многие регионы ждет сильное половодье. Но это стоит считать благом, поскольку реки мелеют, дождя для их питания все чаще не хватает. Теперь же они наполнятся водой.

Большое количество осадков — не всегда благоприятное явление, не согласен доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.

Морозная хватка_3 Фото: РИА Новости/Мария Сибирякова

— Большое количество снега может неблагоприятно сказаться на озимых. Может произойти их выбривание. В марте при толстом слое снега растения могут задыхаться, наступит своего рода асфиксия. Речь идет о зерновых: пшенице, ржи. Размах территорий, подверженной такому риску, — от Центральной России до южных регионов, вплоть до Северо-Кавказского округа. То есть до самых зерновых краев, поскольку везде выпало много снега, — отметил Валентин Введенский.

Аллергики же, по его словам, в ближайшее время будут скорее страдать от реакции на низкие температуры, чем от раннего цветения. В прошлом году растения зацвели уже в феврале. Тогда ситуация была аномальная, специалисты назвали ее рекордом за последние 20–25 лет, писали «Известия».

В норме цветение ольхи и лесного ореха происходит в конце марта — начале апреля. В этом году оно, скорее всего, начнется в апреле, заключил Валентин Введенский.

Морозная хватка_4 Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

C температурами и сугробами напрямую связан прилет птиц, отметил директор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Владимир Кревер. Пока сохраняется снежный покров, птицам нечего есть, соответственно, массово они не прилетят. Непросто придется и зверям.

— Низкие температуры и снег — сложные испытания для многих животных, которым надо что-то добывать под снегом. Например, лисе труднее поймать мышь. Разумеется, какое-то количество животных может погибнуть, — рассказал Владимир Кревер.

Потери в животном мире специалисты подсчитают уже весной, заключил он.