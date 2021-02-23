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Морозная хватка: снега грозят задушить озимые

Главной аномалией этой зимы метеорологи считают сильные метели на фоне очень низких температур
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Морозная хватка: снега грозят задушить озимые
2021-02-23 14:28:39">
2021-02-23 14:28:39
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Уходящая зима оказалась на пару градусов холоднее нормы. Она была богата на различного рода аномалии, считают метеорологи. В частности, в Крыму и в Сочи впервые за 100 лет отмечались рекорды тепла, когда было больше 20 градусов выше нуля, после чего города засыпало снегом. В центральной части России самым нетипичным явлением стала снежная буря на фоне морозов. В ближайшие дни эту часть страны ждет резкое потепление до +5 градусов, что негативно скажется на метеозависимых людях. А вот ранней весны здесь, в отличие от прошлого года, не будет, говорят метеорологи. Растения зацветут в апреле, снег сойдет только к маю, прогнозируют специалисты. Большое количество осадков грозит задушить озимые, из-за чего может случиться неурожай пшеницы и ржи, предупредил эксперты.

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Аномально русская

Уходящая зима в Центральной России выдалась на пару градусов холоднее нормы, рассказал «Известиям» Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В частности, февраль оказался на 5 градусов холоднее нормы, сугробы выросли в 1,5 раза больше, осадков выпало 130–150%.

— Зима на всей территории России была холоднее нормы. За долгие годы мы получили настоящую русскую зиму. Даже в Сибири морозы удивили местных жителей. На юге случались рекорды тепла, когда в Крыму, Сочи было больше 20 градусов выше нуля (такого не было последние 100 лет), после чего наступало сильнейшее арктическое вторжение, сугробы вырастали на 40–50 см. Города на Кавказе, Краснодар, Ставрополь сталкивались с рекордными снегопадами. Такого не было несколько десятков лет, — рассказал Евгений Тишковец.

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Трактор убирает снег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Самая запоминающаяся аномалия этой зимы среди — снежная буря на фоне морозов, которая накрыла Москву, Московскую область и северную половину Центральной России 12–13 февраля и спровоцировала коллапс, считает ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. По его словам, такая погода случается как минимум раз в 10 лет. При этом в южной полосе Центральной России (в Тамбовской и Воронежской областях) в это время шел ледяной дождь.

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— Я бы назвал два главных отличия уходящей зимы. Во-первых, сильный контраст между этой зимой и прошлой. Та была признана самой теплой в истории, эта стала довольно морозной. И второе отличие — снежный шторм на фоне морозов. Нам повезло, что мы стали свидетелями такого явления. Скорее всего, мы не увидим его еще много лет, — заключил Леонид Старков.

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Вот это перепад

В ближайшие дни центральную часть России ждет волна потепления. В ночь на 23 февраля температура в Московской области достигала 32 градусов ниже нуля, но начиная с 24 февраля она резко устремится вверх. 25 февраля днем термометры будут показывать уже до 5 градусов тепла, следует из прогнозов.

Известно, что резкие перепады погоды негативно сказываются на самочувствии некоторых людей. Такое состояние называется метеотропностью, пояснил сопредседатель Всероссийского союза пациентов, врач-невролог Ян Власов.

— Для людей с хроническими заболеваниями метеотропность становится постоянным риском, который способен в некоторых случаях привести к летальному исходу. Поэтому недооценивать ее нельзя, — подчеркнул Ян Власов.

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По его словам, в зоне риска находятся все, кто имеет болезни сердца, гипертонию, диабет, аутоиммунные заболевания, патологии печени. Во время перепадов погоды количество вывозов скорой помощи пациентами с хроническими заболеваниями увеличивается многократно, рассказал эксперт. Метеотропность характерна также для молодых людей, особенно девушек, с неустоявшемся иммунным и гормональным статусом, добавил он.

— Организм здорового человека должен справляться с перепадами температуры. Возникновение любой симптоматики как реакции на изменения внешней среды в виде головных болей, перепадов давления — свидетельство того, что адаптационные системы человека не в норме. Перепады температуры люди со сниженными адаптационными возможностями переживают непросто, поэтому их нужно тренировать, — добавила руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Развитие адаптационных сил сводится к здоровому питанию, правильному режиму, физическим нагрузкам, добавила врач.

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Аномалия за аномалией

Вслед за резким потеплением не стоит ожидать быстрой весны, отметил Евгений Тишковец.

— Март будет холодным. Отклонение от нормы составит несколько градусов (в Москве дневная норма 1,5 градуса тепла). Снег будет таять практически до мая. Поэтому реального тепла в этом году стоит ожидать позднее на неделю-две, — рассказал Евгений Тишковец.

По его словам, из-за большого количества снега в России весной многие регионы ждет сильное половодье. Но это стоит считать благом, поскольку реки мелеют, дождя для их питания все чаще не хватает. Теперь же они наполнятся водой.

Большое количество осадков — не всегда благоприятное явление, не согласен доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.

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Паводок
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— Большое количество снега может неблагоприятно сказаться на озимых. Может произойти их выбривание. В марте при толстом слое снега растения могут задыхаться, наступит своего рода асфиксия. Речь идет о зерновых: пшенице, ржи. Размах территорий, подверженной такому риску, — от Центральной России до южных регионов, вплоть до Северо-Кавказского округа. То есть до самых зерновых краев, поскольку везде выпало много снега, — отметил Валентин Введенский.

Аллергики же, по его словам, в ближайшее время будут скорее страдать от реакции на низкие температуры, чем от раннего цветения. В прошлом году растения зацвели уже в феврале. Тогда ситуация была аномальная, специалисты назвали ее рекордом за последние 20–25 лет, писали «Известия».

В норме цветение ольхи и лесного ореха происходит в конце марта — начале апреля. В этом году оно, скорее всего, начнется в апреле, заключил Валентин Введенский.

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Озимые
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

C температурами и сугробами напрямую связан прилет птиц, отметил директор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Владимир Кревер. Пока сохраняется снежный покров, птицам нечего есть, соответственно, массово они не прилетят. Непросто придется и зверям.

— Низкие температуры и снег — сложные испытания для многих животных, которым надо что-то добывать под снегом. Например, лисе труднее поймать мышь. Разумеется, какое-то количество животных может погибнуть, — рассказал Владимир Кревер.

Потери в животном мире специалисты подсчитают уже весной, заключил он.

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