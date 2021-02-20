Остановка на мосту: как Крым справляется с аномальными снегопадами

К воскресенью снегопады в Крыму прекратятся, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Снег на полуострове шел всю ночь на 19 февраля. Властям республики пришлось объявить режим угрозы чрезвычайной ситуации на части территории и закрыть Крымский мост. Решение было правильным, считают метеорологи: снег ухудшает видимость и сцепление колес с дорожным покрытием, а при изменчивых температурах и ветре образуется опасная наледь. До конца февраля в регионе пройдет еще несколько снегопадов, что может иметь и положительный эффект: водой наполнятся резервуары, которые значительно опустели из-за прошлогодней засухи. В целом по стране прихода ранней весны ждать не стоит, прогнозируют синоптики. Москвичи смогут снять теплые куртки только в середине апреля.

Снега и снега

Из-за обильного снегопада в Крыму местные власти ввели 19 февраля режим угрозы ЧС в восточной части полуострова , сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов.

— Режим вводится в Белогорском, Кировском и Ленинском районах, а также в Керчи, — сказал он, подчеркнув, что в состояние повышенной готовности переведены оперативные службы.

В 9:30 утра было решено остановить движение на Крымском мосту, чтобы расчистить дорогу. Об этом на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава республики Сергей Аксенов . По его словам, снег шел всю ночь на 19 февраля.

— Большая пробка образовалась в районе Багерово, машины стоят там с 6:30 утра, — отметил Сергей Аксенов.

Закрытие моста, по убеждению главного научного сотрудника Росгидрометцентра Романа Вильфанда, было правильным решением.

Остановка на мосту Мужчина расчищает автомобиль от снега в Симферополе Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Когда идет снег, ухудшается видимость, а также сцепление колес с дорожным покрытием. Кроме того, при изменчивом температурном режиме и ветре образуется еще и опасная наледь, — подчеркнул метеоролог.

На ликвидацию затора брошены силы МЧС, Росгвардии, Минобороны, «Черноморнефтегаза». На автостанции в Керчи организовано горячее питание — там находятся десятки автомобилей и автобусов, все люди получают необходимую помощь, добавил глава Крыма.

В МЧС по Республике Крым сообщили, что образовался дорожный затор на 29–36-м км трассы «Таврида», в районе села Горностаевка и села Новониколаевка Ленинского района. Всего освобождено из снежных заносов два десятка машин, в которых находилось 45 человек. В три часа дня 19 февраля ведомство информировало о том, что сильный снегопад зарегистрирован на территории Керчи и в Ленинском районе, где выпало 19 см снега.

В снежных заносах застревала даже снегоуборочная техника. Такими роликами сейчас пестрят соцсети.

— Вот так в Крыму чистят дороги. Приехала машина, чтобы расчищать, и сама застряла, — комментируют видео авторы одного ролика.

«Известия» направили запрос о ситуации на полуострове в правительство Крыма.

Фронтальный раздел

Особенностей при уборке федеральных трасс нет — их очищают так же, как и любые другие дороги, рассказал «Известиям» эксперт площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда», специалист в области ЖКХ Павел Склянчук. По его мнению, движение перекрывают ради безопасности.

— На «Тавриде» действует повышенный скоростной режим, поэтому трассу закрыли, чтобы избежать аварий. На большой скорости можно, например, просто не заметить снегоуборочную технику и врезаться в нее , — пояснил он. — На дорогах важно использовать реагент, который усиливает таяние снега, увеличивая сцепление шин с дорожным покрытием.

Скорость уборки целиком зависит от парка техники — его возможностей и размеров, уточнил эксперт. Правда, регионы в этом вопросе ориентируются на погодные нормы местности, а Крым — не самый снежный субъект.

Причиной снегопада в регионе стал холод, который проник с севера на полуостров, рассказал Роман Вильфанд.

Остановка на мосту Уборка снега в Симферополе Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Холод, который установился в более северных регионах, проник далеко на юг через Ростовскую область, Краснодарский край, Украину. В итоге в Крыму произошла встреча двух воздушных масс с разными физическими свойствами: теплых, которые формируются над Средиземным и Черным морями, и холодных, пришедших с севера. Их столкновение вызвало фронтальный раздел, представляющий из себя наклонную линию, вдоль которой перемещается насыщенный влагой воздух от земли. В результате происходит быстрая конденсация паров и выпадение осадков, — пояснил эксперт.

Поскольку в Крыму температуры сейчас колеблются от -7 до нуля, то, по его словам, осадки выпадают в виде снега, мокрого снега и дождя. В воскресенье погода в Крыму улучшится, прогнозирует метеоролог.

При этом он отметил, что непогода может принести и позитивный эффект: опустевшие из-за серьезной прошлогодней засухи резервуары с водой благодаря обилию снега пополнятся.

— Прошлый год на полуострове был очень засушливым, там образовалась нехватка воды, которой мало осталось в резервуарах. Земля совершенно не пропиталась влагой. Выпавшие осадки во второй половине января и в первой половине февраля в определенной степени компенсируют отсутствие влаги, — считает Роман Вильфанд.

Москва ждет апреля

В Москве снег выпадет 20 февраля во второй половине дня, через несколько дней снегопады повторятся, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Наиболее высокая температура воздуха ожидается 21-го числа, когда мы будем находиться в самой теплой части циклона: минус 17–19 градусов ночью и минус 10–12 днем. В последующие дни морозы будут крепчать. 22 и 23 февраля в Москве ночная температура опустится до минус 22–25, а днем будет колебаться в пределах минус 12–17 градусов, — рассказала Татьяна Позднякова.

Она отметила, что такая температура в Москве ниже нормы примерно на 10 градусов. Затем воздух начнет прогреваться, что даст значительную порцию осадков.

Остановка на мосту Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Снегопад начнется 23-го днем и продолжится 24-го и 25-го числа. За это время может выпасть от 5 до 7 см снега, — подчеркнула собеседница «Известий». Закончится месяц морозной погодой, ниже климатической нормы на 5–6 градусов.

Рассчитывать на ранний приход весны не стоит, убежден Роман Вильфанд.

— Большое количество снега не позволяет говорить о раннем приходе весны. Даже если температура повысится, воздух будет охлаждаться за счет снежного покрова, и даже насыщенные солнечные лучи марта не растопят его.

Температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля, резюмировал научный руководитель Гидрометцентра России.