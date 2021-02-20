 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В Госдуме заявили об угрозе всему миру со стороны НАТО
Мир
Госдеп пообещал добиваться прекращения поставок оружия Ирану
Общество
Россиян предупредили о приближающемся глобальном похолодании
Мир
Госдеп США не раскрыл суть переговоров с ЕС по «Северному потоку – 2»
Происшествия
В Новороссийске 11 юных футболистов госпитализировали с признаками отравления
Мир
Глава минкульта Украины оценил санкции против Медведчука
Общество
Названы последствия отказа от масок после первой дозы вакцины от COVID-19
Мир
Глава Пентагона обсудил со странами НАТО вызовы со стороны России и КНР
Мир
Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в G7
/

Остановка на мосту: как Крым справляется с аномальными снегопадами

Метеорологи не обещают прихода ранней весны
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Главный слайд
Начало статьи
Остановка на мосту: как Крым справляется с аномальными снегопадами
2021-02-19 18:33:11">
2021-02-19 18:33:11
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К воскресенью снегопады в Крыму прекратятся, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Снег на полуострове шел всю ночь на 19 февраля. Властям республики пришлось объявить режим угрозы чрезвычайной ситуации на части территории и закрыть Крымский мост. Решение было правильным, считают метеорологи: снег ухудшает видимость и сцепление колес с дорожным покрытием, а при изменчивых температурах и ветре образуется опасная наледь. До конца февраля в регионе пройдет еще несколько снегопадов, что может иметь и положительный эффект: водой наполнятся резервуары, которые значительно опустели из-за прошлогодней засухи. В целом по стране прихода ранней весны ждать не стоит, прогнозируют синоптики. Москвичи смогут снять теплые куртки только в середине апреля.

Снега и снега

Из-за обильного снегопада в Крыму местные власти ввели 19 февраля режим угрозы ЧС в восточной части полуострова, сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов.

— Режим вводится в Белогорском, Кировском и Ленинском районах, а также в Керчи, — сказал он, подчеркнув, что в состояние повышенной готовности переведены оперативные службы.

В 9:30 утра было решено остановить движение на Крымском мосту, чтобы расчистить дорогу. Об этом на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава республики Сергей Аксенов. По его словам, снег шел всю ночь на 19 февраля.

— Большая пробка образовалась в районе Багерово, машины стоят там с 6:30 утра, — отметил Сергей Аксенов.

Закрытие моста, по убеждению главного научного сотрудника Росгидрометцентра Романа Вильфанда, было правильным решением.

Остановка на мосту
Мужчина расчищает автомобиль от снега в Симферополе

Мужчина расчищает автомобиль от снега в Симферополе

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Когда идет снег, ухудшается видимость, а также сцепление колес с дорожным покрытием. Кроме того, при изменчивом температурном режиме и ветре образуется еще и опасная наледь, — подчеркнул метеоролог.

На ликвидацию затора брошены силы МЧС, Росгвардии, Минобороны, «Черноморнефтегаза». На автостанции в Керчи организовано горячее питание — там находятся десятки автомобилей и автобусов, все люди получают необходимую помощь, добавил глава Крыма.

В МЧС по Республике Крым сообщили, что образовался дорожный затор на 29–36-м км трассы «Таврида», в районе села Горностаевка и села Новониколаевка Ленинского района. Всего освобождено из снежных заносов два десятка машин, в которых находилось 45 человек. В три часа дня 19 февраля ведомство информировало о том, что сильный снегопад зарегистрирован на территории Керчи и в Ленинском районе, где выпало 19 см снега.

В снежных заносах застревала даже снегоуборочная техника. Такими роликами сейчас пестрят соцсети.

— Вот так в Крыму чистят дороги. Приехала машина, чтобы расчищать, и сама застряла, — комментируют видео авторы одного ролика.

«Известия» направили запрос о ситуации на полуострове в правительство Крыма.

Фронтальный раздел

Особенностей при уборке федеральных трасс нет — их очищают так же, как и любые другие дороги, рассказал «Известиям» эксперт площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда», специалист в области ЖКХ Павел Склянчук. По его мнению, движение перекрывают ради безопасности.

На «Тавриде» действует повышенный скоростной режим, поэтому трассу закрыли, чтобы избежать аварий. На большой скорости можно, например, просто не заметить снегоуборочную технику и врезаться в нее, — пояснил он. — На дорогах важно использовать реагент, который усиливает таяние снега, увеличивая сцепление шин с дорожным покрытием.

Скорость уборки целиком зависит от парка техники — его возможностей и размеров, уточнил эксперт. Правда, регионы в этом вопросе ориентируются на погодные нормы местности, а Крым — не самый снежный субъект.

Причиной снегопада в регионе стал холод, который проник с севера на полуостров, рассказал Роман Вильфанд.

Остановка на мосту
Уборка снега в Симферополе

Уборка снега в Симферополе

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Холод, который установился в более северных регионах, проник далеко на юг через Ростовскую область, Краснодарский край, Украину. В итоге в Крыму произошла встреча двух воздушных масс с разными физическими свойствами: теплых, которые формируются над Средиземным и Черным морями, и холодных, пришедших с севера. Их столкновение вызвало фронтальный раздел, представляющий из себя наклонную линию, вдоль которой перемещается насыщенный влагой воздух от земли. В результате происходит быстрая конденсация паров и выпадение осадков, — пояснил эксперт.

Поскольку в Крыму температуры сейчас колеблются от -7 до нуля, то, по его словам, осадки выпадают в виде снега, мокрого снега и дождя. В воскресенье погода в Крыму улучшится, прогнозирует метеоролог.

При этом он отметил, что непогода может принести и позитивный эффект: опустевшие из-за серьезной прошлогодней засухи резервуары с водой благодаря обилию снега пополнятся.

— Прошлый год на полуострове был очень засушливым, там образовалась нехватка воды, которой мало осталось в резервуарах. Земля совершенно не пропиталась влагой. Выпавшие осадки во второй половине января и в первой половине февраля в определенной степени компенсируют отсутствие влаги, — считает Роман Вильфанд.

Москва ждет апреля

В Москве снег выпадет 20 февраля во второй половине дня, через несколько дней снегопады повторятся, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Наиболее высокая температура воздуха ожидается 21-го числа, когда мы будем находиться в самой теплой части циклона: минус 17–19 градусов ночью и минус 10–12 днем. В последующие дни морозы будут крепчать. 22 и 23 февраля в Москве ночная температура опустится до минус 22–25, а днем будет колебаться в пределах минус 12–17 градусов, — рассказала Татьяна Позднякова.

Она отметила, что такая температура в Москве ниже нормы примерно на 10 градусов. Затем воздух начнет прогреваться, что даст значительную порцию осадков.

Остановка на мосту
снегопад в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Снегопад начнется 23-го днем и продолжится 24-го и 25-го числа. За это время может выпасть от 5 до 7 см снега, — подчеркнула собеседница «Известий». Закончится месяц морозной погодой, ниже климатической нормы на 5–6 градусов.

Рассчитывать на ранний приход весны не стоит, убежден Роман Вильфанд.

Большое количество снега не позволяет говорить о раннем приходе весны. Даже если температура повысится, воздух будет охлаждаться за счет снежного покрова, и даже насыщенные солнечные лучи марта не растопят его.

Температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля, резюмировал научный руководитель Гидрометцентра России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021