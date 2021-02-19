Понижение температуры ожидается в Москве с понедельника

В начале следующей недели в Москву вернется морозная погода на 10–13 градусов ниже климатической нормы. Об этом 19 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В выходные температурный фон будет на четыре–пять градусов ниже нормы, всё-таки не экстремальный холод. Но в понедельник очередное понижение температуры, которое особенно будет выражено днем — будет минус 12–14 градусов, по области — до минус 17 градусов. Во вторник тоже холодная погода с температурой на 10–13 градусов ниже нормы», — приводит его слова ТАСС.

По словам Вильфанд, ночная температура в начале недели будет в диапазоне 21–26 градусов мороза.

Ранее, 18 февраля, Вильфанд заявил, что в большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода.

Температура 18–19 февраля в Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах опустится ниже нормы примерно на 12 градусов. Однако в субботу, 20 февраля, градусник термометра покажет отклонение от стандартных значений на восемь градусов, в воскресенье и понедельник на один–два градуса будет ниже положенного.