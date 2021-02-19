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Понижение температуры ожидается в Москве с понедельника

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В начале следующей недели в Москву вернется морозная погода на 10–13 градусов ниже климатической нормы. Об этом 19 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В выходные температурный фон будет на четыре–пять градусов ниже нормы, всё-таки не экстремальный холод. Но в понедельник очередное понижение температуры, которое особенно будет выражено днем — будет минус 12–14 градусов, по области — до минус 17 градусов. Во вторник тоже холодная погода с температурой на 10–13 градусов ниже нормы», — приводит его слова ТАСС.

По словам Вильфанд, ночная температура в начале недели будет в диапазоне 21–26 градусов мороза.

Ранее, 18 февраля, Вильфанд заявил, что в большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода.

Температура 18–19 февраля в Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах опустится ниже нормы примерно на 12 градусов. Однако в субботу, 20 февраля, градусник термометра покажет отклонение от стандартных значений на восемь градусов, в воскресенье и понедельник на один–два градуса будет ниже положенного.

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