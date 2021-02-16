Вышли из метели: как москвичи справляются с последствиями снегопада

Столица России третий день борется со снежными завалами после аномальных снегопадов. Москвичи жалуются на заваленные дворы, парковки и детские площадки. Департамент ЖКХ просит потерпеть, напоминая, что по регламенту снег из дворов может вывозиться до девяти дней. Причина столь сложной ситуации не только в стихии, но и в нехватке дворников, которую эксперты оценивают в 50%. На этой неделе рекордные снегопады в Москве и области сменились аномальными морозами — на 10–12 градусов ниже нормы. А метели и ветра в ближайшие дни будут буйствовать в Крыму, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке, прогнозируют синоптики.

Выше нормы

Столичный регион продолжает ликвидировать последствия снегопада, который начался в ночь на пятницу и прекратился только в воскресенье. За двое суток в столице выпало 35 см снега, в отдельных районах — больше. Высота снежного покрова в среднем превысила полметра. Только за субботу, 13 февраля, в Москве выпали рекордные за всю историю метеонаблюдений 17,6 мм осадков.

В понедельник, 15 февраля, через сутки после окончания метели, в Лубянском проезде во время чистки снега с крыши здания рухнули строительные леса. Площадь обрушения составила 600 кв. м, сообщили «Известиям» в управлении МЧС по Москве. По информации ведомства, в результате пострадала одна женщина — 53-летняя Лариса Казак, ее госпитализировали. Данные о том, что части рухнувшей конструкции придавили еще как минимум двух прохожих, в МЧС не подтвердили.

Вышли из метели_1 Последствия обрушения строительных лесов в Лубянском проезде в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Недовольство работой дворников или их отсутствием — главная тема последних дней в московских домовых чатах. Так, жительница Таганского района Светлана Шмит во время снегопада везла на скорой свою дочь с подозрением на аппендицит. Когда машина увязла на проезжей части, женщина попросила о помощи оказавшегося поблизости мужчину с лопатой, но тот сказал, что отвечает только за расчистку парковки, к тому же его рабочий день уже закончился. По словам москвички, машину откапывали из снежного месива руками прохожие.

На то, что скорая помощь не смогла приехать по вызову, пожаловалась и Мария Поддубная из Чертаново. «Днепропетровская, 31. Тупиковый двор, весь завален. Только тротуары немного почистили сегодня. А вчера и люди, и машины вязли в снегу. Скорая не смогла проехать», — сообщила она 14 февраля в своем Facebook.

По словам члена Ассоциации юристов России Кобы Оржонии, за воспрепятствование оказанию медицинской помощи может последовать уголовная ответственность по статье 124.1 УК России. Однако привлечь по этой статье должностных лиц возможно только в случаях явного неисполнения своих обязанностей.

— Нужно будет экспертным способом устанавливать причинно-следственную связь между тяжким вредом (смертью) потерпевшего и действиями должностного лица, — отметил юрист и добавил, что дело по таким основаниям могут возбудить только в резонансных, вопиющих ситуациях и при явном пренебрежении своими обязанностями руководителями служб ЖКХ.

Внеплановый субботник

Многие жители Москвы и Подмосковья взяли в руки лопаты и стали сами расчищать снежные завалы.

— У нас во дворе сугробы разгребают своими силами. В основном автомобилисты. Утром я шла на работу, выбраться из подъезда оказалось сложно, протоптана одна маленькая тропинка, — рассказала «Известиям» в понедельник жительница дома 34 по Аминьевскому шоссе.

Дороги вычищены, но дворы всё еще завалены, отметила Наталья Нарина из Лобни, она живет на Молодежной улице.

— Сейчас снег уже утоптали, но передвигаться сложно. У соседнего дома раскатана скользкая колея — идти приходится либо по ней, либо по сугробам. Детская площадка тоже один большой сугроб. Убрать завалы пытались, но получилось плохо, — поделилась женщина с «Известиями».

На многочисленные сообщения и комментарии жителей отреагировал в субботу, 13 февраля, столичный департамент ЖКХ.

«Мы понимаем, что вам сейчас тяжело. Нам тоже! Городские службы работают круглосуточно и делают всё возможное, чтобы очистить город», — сообщило ведомство на своей страничке в Facebook. Там отметили, что по регламенту снег может вывозиться до девяти дней, а если выпало более 10 см, то на каждые дополнительные 5 см добавляется еще один день.

Согласно нормативам, установленным правительством Москвы для городских организаций, все последствия снегопада должны быть устранены после его окончания за трое суток, сообщил специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

— Сейчас более-менее расчищены магистрали, но проезд по второстепенным и межквартальным дорогам сильно затруднен. Тем не менее эта работа идет, и она внушает оптимизм, — отметил собеседник «Известий».

А вот с дворами, пояснил эксперт, дела обстоят сложнее: из-за дефицита рабочей силы вовремя справиться со снежными завалами вряд ли удастся.

— Мигранты, которых обычно привлекают к уборке дворов, не приехали или были вынуждены покинуть нашу страну из-за пандемии. По некоторым оценкам, нехватка в штате столичных дворников доходит до 50% , — сказал Константин Крохин.

По его мнению, коллапс был вполне ожидаемый. Он результат того, что в столице целое десятилетие в сфере ЖКХ используется труд приезжих.

— Упор делался не на российских граждан, не на нормальную организацию труда, не на легализацию рынка, а на услуги иностранцев. В итоге с закрытием границ наше жилищно-коммунальное хозяйство попало в сложное положение. Я считаю, должны быть сделаны соответствующие выводы, — заявил специалист.

Ниже нормы

В ближайшие дни существенных снегопадов в Московском регионе не ожидается, зато будет очень морозно. В ночь на 16 февраля столбики термометров могут опуститься до минус 29 градусов , предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в течение недели, кроме среды, температура будет держаться ниже нормы на 10–12 градусов.

— Москва попала из снежных объятий зимы в морозные. За счет переноса воздушных масс из приполярных районов и выхолаживания подстилающей поверхности при малооблачном небе установится холодная погода, но без порывов ветра, — рассказал Роман Вильфанд.

Циклон, сформировавшийся в Средиземноморье и принесший в Москву сильнейший снегопад, уже покинул столичный регион, переместившись на юг страны, отметил метеоролог.

Вышли из метели_5 Мужчина расчищает автомобиль от снега во время снегопада в Симферополе Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— В ночь с понедельника на вторник в Севастополе ожидаем от 8 до 13 градусов ниже нуля и отрицательные дневные температуры, что здесь бывает крайне редко. В ночь на 17 февраля будет минус 7, днем ноль и лишь к концу недели установятся положительные температуры, — сказал Роман Вильфанд.

Прогнозируют в Крыму и осадки в разных видах: дождь, снег и мокрый снег. Аналогичная ситуация и в Краснодарском крае, где, по словам специалиста, возможно налипание снега на провода и гололед. Сильный ветер Гидрометцентр предрекает участку Анапа–Геленджик — до 20–23 м/с, а в районе Новороссийска — до 29 м/с.

В понедельник, 15 февраля, из-за снегопада и метели закрывался аэропорт Краснодара, который возобновил работу лишь к 17 часам вечера.

Стихия разыграется и на Дальнем Востоке.

— На Сахалине в ближайшие дни будет идти сильный снег, продолжится метель. Видимость составит менее 500 м. Ожидается ветер 25–30 м/с, местами ураганный, до 33 м/с. За счет высокой температуры (около нуля) там возникнут гололедные явления, будет лавиноопасно , — рассказал эксперт.

Вышли из метели_6 На улице Южно-Сахалинска во время метели Фото: РИА Новости

По его словам, ураганный ветер 30–35 м/с и сильные осадки затронут и Курильские острова. Снег, метель, порывы ветра в 25–30 м/с прогнозируют синоптики со вторника и в большинстве районов Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области. На дорогах в этих дальневосточных регионах будут снежные заносы.

Роман Вильфанд напомнил, что ветер выше 28 м/с опасен не только для человека. Так, во Владивостоке непогода заставила власти города и ГИБДД ввести ограничения на проезд большегрузов до окончания буйства стихии.