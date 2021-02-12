Заготовки на зиму: Москву засыпает снегом

Москву накрыл самый продолжительный за последние три года снегопад. Непрерывное выпадение осадков будет продолжаться на протяжении двух суток, к понедельнику сугробы вырастут более чем на полметра, горожан предупреждают о возможном транспортном коллапсе. Как столица встречает природный катаклизм — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Осадки в столичный регион и всю Центральную Россию принес балканский циклон «Волькер». Метеорологи предупреждают о снегопадах с порывами ветра до 20 м/с и сокращении видимости до 500 м и меньше
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В столице колонна снегоуборочных машин вышла на расчистку Садового кольца
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Накануне прихода циклона научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о возможном транспортном коллапсе в столице, сообщив, что в пятницу и субботу будет сложно передвигаться на общественном транспорте
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Коммунальщики уже сражаются со снежными заносами на Парящем мосту в «Зарядье»
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Борьба с сугробами на площади у делового центра «Москва-Сити»
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Автомобилисты пробираются сквозь снег по Крымскому мосту
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
На помощь им вышла снегоуборочная техника
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Подобный зимний катаклизм случился в феврале 2018 года, тогда его назвали мощнейшим снегопадом столетия. Однако на этот раз синоптики прогнозируют гораздо меньшее количество осадков
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Коммунальные службы города к рекордным осадкам готовы, о чем заявил накануне заммэра Москвы Петр Бирюков
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Снегопады, по словам синоптиков, будут сопровождаться незначительным повышением температуры, а в воскресенье снова похолодает — до 15 градусов мороза ночью и до 9–12 днем
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