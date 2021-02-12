Заготовки на зиму: Москву засыпает снегом

Москву накрыл самый продолжительный за последние три года снегопад. Непрерывное выпадение осадков будет продолжаться на протяжении двух суток, к понедельнику сугробы вырастут более чем на полметра, горожан предупреждают о возможном транспортном коллапсе. Как столица встречает природный катаклизм — в фотогалерее «Известий»