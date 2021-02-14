Греби отсюда: когда в столице расчистят сугробы
Снегопад, длившийся два дня, наконец-то утих. Москва оценивает ущерб и борется с последствиями. Но следующая неделя не принесет коммунальщикам облегчения: метеорологи обещают морозы. Из-за них сотрудникам сферы ЖКХ придется не только разгребать сугробы, но отбивать наледь. По словам экспертов отрасли, сейчас центральные транспортные магистрали очищаются исправно, а вот на придомовые территории рук не хватает. К «нормальной» жизни столица может вернуться лишь через неделю-полторы, говорят эксперты. Снежный покров же растает лишь к маю, поскольку теплой весны не будет, утверждают специалисты по погоде.
Аномальная арифметика
Снегопад, начавшийся в ночь с четверга на пятницу, прекратился к вечеру воскресенья, 14 февраля. По данным Гидрометцентра, 13 февраля стал вторым по снежности днем за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
Непогода внесла свои коррективы во все сферы жизни и спровоцировала несчастные случаи. На Промышленной улице рухнула крыша одноэтажного склада, в результате погиб человек, заявили экстренные службы. Причиной мог стать снег.
Сложности возникли в аэропортах: только 14 февраля, согласно «Яндекс.Расписанию», было задержано 85 рейсов.
Работа общественного транспорта тоже сильно затруднилась.
— Движение затруднено на 47 км МКАД в районе Киевского шоссе, на 32 км МКАД у съезда на Варшавское шоссе, а также на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур, — сообщил в воскресенье столичный дептранс.
Мосгортранс вывел на маршруты 180 дополнительных автобусов и электробусов, отметили в ведомстве.
— Основные автомагистрали расчищены, второстепенные дороги тоже, в большинстве своем, приведены в порядок. Есть напряженность с уборкой снега во дворах. Дворников не хватает, вывозить снег не успевают. Здорово было бы, если бы жители присоединились и помогли справиться со сложившейся ситуацией, — рассказала «Известям» руководитель аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова.
По ее словам, тротуары сейчас расчищены по нормативам: так, чтобы могли разойтись два человека. Позже снег полностью уберут.
— Заложенные нормы уборки снега таковы, что, если выпадает 10 см осадков снега, дается неделя. Каждый сантиметр — еще плюс три дня, — пояснила Анна Климентова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Известиям», что за эти выходные сугробы в Москве выросли на 7-10 см и доросли до полуметра.
С последствиями аномалии московские коммунальщики справляются неплохо, оценил эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
— Мегаполисам справляться со снегопадами сложнее, поскольку они гуще населены, и счет здесь идет на минуты. С другой стороны, у больших городов есть возможность закупить хорошую современную снегоуборочную технику, — отметил он.
Коммунальные службы зависимы от погодных условий, и в их работе важно учитывать прогноз климатологов, добавил эксперт.
— Прошлая зима, например, была теплой, и люди жаловались на перетопы (слишком сильное отопление. — «Известия») в квартирах, — вспомнил Павел Склянчук. — Энергетики оказались не готовы и поставляли тепло в избыточных количествах. В этом году снега столько, что не хватает дворников. Если бы коммунальщики посовещались с климатологами, возможно, им удалось бы верно рассчитать силы.
Сейчас важно учесть, что снег, скопившийся на крышах, может потяжелеть и обрушиться на головы прохожих или капоты припаркованных автомобилей, предупредил эксперт. А из-за наледи люди могут падать и получать травмы, возможны аварии на дорогах.
К маю растает
Наледи в столице, и правда, образуются. Следующая неделя будет аномально морозной, следует из прогнозы центра «Фобос».
— В ночь на понедельник инициативу перехватит Скандинавский антициклон. Станет ясно, но ударит мороз: ночью будет минус 20-25 градусов Цельсия, днем — минус 13-18. Во вторник днем приблизится теплый фронт и пройдет небольшой снег, температура составит минус 10-15 градусов, ночью — минус 23-28. Среда станет самым теплым днем на неделе — минус 7-12 градусов, ночью — минус 11-16. Потом холодный фронт вновь наберет силу, — рассказал ведущий научный сотрудник центра Евгений Тишковец.
С морозами столкнутся не только жители Москвы, предупредил метеоролог. Холод обрушится на всю Среднерусскую равнину, добавил он.
Согласно данным Гидрометцентра, на юге страны, в Краснодарском крае, почти всю неделю ожидаются снегопады. А вот на севере, в Архангельской области, осадков почти не будет. Но ночью среды столбик термометра может опустить до 33 градусов ниже ноля.
Раннего прихода тепла в этом году ждать не стоит. По расчтам Евгения Тишковца, начало климатической весны сдвинется на одну-две недели, то есть на первую декаду апреля. Март же будет по-настоящему зимним. Снега растают только к 15-20 апреля, а в лесах — и того позже, к маю, считает специалист.
— После холодного старта климатический маятник к концу апреля качнется в обратную сторону и далее весенне-летний сезон будет довольно теплым, — сообщил он.
Страна сугробов
Пока же тепла нет и в помине, «снежные завалы» разгребают не только в столице. Многие регионы России пострадали от погодной аномалии.
В Крыму надеялись, что снегопады пополнят водохранилища, однако руководство республики отчиталось, что приток минимален. Из-за непогоды более 8 тыс. человек оказались отключены от электроснабжения. К вечеру воскресенья проблема была решена, сообщали экстренные службы.
13 февраля на Московской трассе неподалеку от Симферополя произошла авария с участием порядка 20 автомобилей, передавал РЕН-ТВ.
МЧС Самары и Нижнего Новгорода ввели повышенный уровень опасности, а график работы городских служб претерпел изменения.
На Сахалине из-за снегопада гробы по кладбищу пришлось возить на санках, передавали местные журналисты.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного снега.
В Ярославле с транспортным коллапсом борются «снежными билетами»: автовладельцы могут бесплатно совершать поездки на общественном транспорте, предъявив водительские права и свидетельство о регистрации автомобиля. Об акции сообщили в мэрии.