Греби отсюда: когда в столице расчистят сугробы

Снегопад, длившийся два дня, наконец-то утих. Москва оценивает ущерб и борется с последствиями. Но следующая неделя не принесет коммунальщикам облегчения: метеорологи обещают морозы. Из-за них сотрудникам сферы ЖКХ придется не только разгребать сугробы, но отбивать наледь. По словам экспертов отрасли, сейчас центральные транспортные магистрали очищаются исправно, а вот на придомовые территории рук не хватает. К «нормальной» жизни столица может вернуться лишь через неделю-полторы, говорят эксперты. Снежный покров же растает лишь к маю, поскольку теплой весны не будет, утверждают специалисты по погоде.

Аномальная арифметика

Снегопад, начавшийся в ночь с четверга на пятницу, прекратился к вечеру воскресенья, 14 февраля. По данным Гидрометцентра, 13 февраля стал вторым по снежности днем за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

Непогода внесла свои коррективы во все сферы жизни и спровоцировала несчастные случаи. На Промышленной улице рухнула крыша одноэтажного склада, в результате погиб человек, заявили экстренные службы. Причиной мог стать снег.

Сложности возникли в аэропортах: только 14 февраля, согласно «Яндекс.Расписанию», было задержано 85 рейсов.

Работа общественного транспорта тоже сильно затруднилась.

— Движение затруднено на 47 км МКАД в районе Киевского шоссе, на 32 км МКАД у съезда на Варшавское шоссе, а также на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур, — сообщил в воскресенье столичный дептранс.

Мосгортранс вывел на маршруты 180 дополнительных автобусов и электробусов, отметили в ведомстве.

— Основные автомагистрали расчищены, второстепенные дороги тоже, в большинстве своем, приведены в порядок. Есть напряженность с уборкой снега во дворах. Дворников не хватает, вывозить снег не успевают. Здорово было бы, если бы жители присоединились и помогли справиться со сложившейся ситуацией, — рассказала «Известям» руководитель аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова.

По ее словам, тротуары сейчас расчищены по нормативам: так, чтобы могли разойтись два человека. Позже снег полностью уберут.

— Заложенные нормы уборки снега таковы, что, если выпадает 10 см осадков снега, дается неделя. Каждый сантиметр — еще плюс три дня, — пояснила Анна Климентова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Известиям», что за эти выходные сугробы в Москве выросли на 7-10 см и доросли до полуметра.

RIAN_6460353 Москву накрыл самый продолжительный за последние три года снегопад. Непрерывное выпадение осадков будет продолжаться на протяжении двух суток, к понедельнику сугробы вырастут более чем на полметра, горожан предупреждают о возможном транспортном коллапсе. Как столица встречает природный катаклизм — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Павел Бедняков RIAN_6460276 Осадки в столичный регион и всю Центральную Россию принес балканский циклон «Волькер». Метеорологи предупреждают о снегопадах с порывами ветра до 20 м/с и сокращении видимости до 500 м и меньше Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев RIAN_6460378 В столице колонна снегоуборочных машин вышла на расчистку Садового кольца Фото: РИА Новости/Валерий Мельников RIAN_6460266 Накануне прихода циклона научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о возможном транспортном коллапсе в столице, сообщив, что в пятницу и субботу будет сложно передвигаться на общественном транспорте Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников RIAN_6460432 Коммунальщики уже сражаются со снежными заносами на Парящем мосту в «Зарядье» Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев RIAN_6460443 Борьба с сугробами на площади у делового центра «Москва-Сити» Фото: РИА Новости/Антон Денисов RIAN_6460377 Автомобилисты пробираются сквозь снег по Крымскому мосту Фото: РИА Новости/Павел Бедняков RIAN_6460391 На помощь им вышла снегоуборочная техника Фото: РИА Новости/Павел Бедняков 564445 В связи с тем, что температура воздуха в городе минусовая, снег легкий, пушистый, не оседает, поэтому сугробы быстро растут Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев RIAN_6460279 Подобный зимний катаклизм случился в феврале 2018 года, тогда его назвали мощнейшим снегопадом столетия. Однако на этот раз синоптики прогнозируют гораздо меньшее количество осадков Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев RIAN_6460756 За ближайшие два дня в Москве выпадет половина месячной нормы осадков Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев RIAN_6460261 Коммунальные службы города к рекордным осадкам готовы, о чем заявил накануне заммэра Москвы Петр Бирюков Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников RIAN_6460224 Для ликвидации последствий снегопада городским службам понадобится не меньше недели Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев 564441 Снегопады, по словам синоптиков, будут сопровождаться незначительным повышением температуры, а в воскресенье снова похолодает — до 15 градусов мороза ночью и до 9–12 днем Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

С последствиями аномалии московские коммунальщики справляются неплохо, оценил эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

— Мегаполисам справляться со снегопадами сложнее, поскольку они гуще населены, и счет здесь идет на минуты. С другой стороны, у больших городов есть возможность закупить хорошую современную снегоуборочную технику, — отметил он.

Коммунальные службы зависимы от погодных условий, и в их работе важно учитывать прогноз климатологов, добавил эксперт.

— Прошлая зима, например, была теплой, и люди жаловались на перетопы (слишком сильное отопление. — «Известия») в квартирах, — вспомнил Павел Склянчук. — Энергетики оказались не готовы и поставляли тепло в избыточных количествах. В этом году снега столько, что не хватает дворников. Если бы коммунальщики посовещались с климатологами, возможно, им удалось бы верно рассчитать силы.

Сейчас важно учесть, что снег, скопившийся на крышах, может потяжелеть и обрушиться на головы прохожих или капоты припаркованных автомобилей, предупредил эксперт. А из-за наледи люди могут падать и получать травмы, возможны аварии на дорогах.

2_3 Обрушившийся перед выходными на Москву снегопад не обошел и соседние области. Снегом замело Калугу, Владимир и Иваново — подробности в фотогалерее «Известий» Фото: vk.com 2_5 Сообщений об обрывах ЛЭП и перебоях с электричеством не поступало Фото: vk.com 2_2 Снеговые осадки во Владимире привели к сбоям в работе общественного транспорта Фото: zebra-tv.ru 2_4 Владимирцы шутят, что проснулись в Норильске: уровень снежного покрова необычайно высок Фото: vk.com 2_7 На федеральной трассе М7 развернут мобильный пункт обогрева для водителей Фото: vk.com 2_6 В мобильном пункте обогрева можно выпить чая, зарядить мобильный телефон, разогреть еду в микроволновке Фото: vk.com 2_8 Автолюбителям приходится буквально выкапывать свои машины из сугробов Фото: vk.com 2_1 На Калугу снегопад обрушился 11 февраля, за день до Москвы Фото: nedelya40.ru 2_9 В городе и области выпало более 30 см осадков, местами высота снежного покрова достигла 90 см Фото: СМЭУ 2_12 Коммунальные службы Калуги работают на износ, но справляются с ситуацией Фото: nedelya40.ru 2_11 Калужанам рекомендовано не покидать помещения без крайней необходимости Фото: kaluga24.tv 2_10 Уборкой улиц Калуги занимаются более 200 рабочих коммунальных служб Фото: nedelya40.ru 2_14 Коммунальные службы Иваново были переведены в режим повышенной готовности за день до предсказанного синоптиками снегопада Фото: newsivanovo.ru 2_13 К уборке снега в Иваново привлечены более 700 дворников и 102 единицы техники, включая трактора частных владельцев Фото: newsivanovo.ru

К маю растает

Наледи в столице, и правда, образуются. Следующая неделя будет аномально морозной, следует из прогнозы центра «Фобос».

— В ночь на понедельник инициативу перехватит Скандинавский антициклон. Станет ясно, но ударит мороз: ночью будет минус 20-25 градусов Цельсия, днем — минус 13-18. Во вторник днем приблизится теплый фронт и пройдет небольшой снег, температура составит минус 10-15 градусов, ночью — минус 23-28. Среда станет самым теплым днем на неделе — минус 7-12 градусов, ночью — минус 11-16. Потом холодный фронт вновь наберет силу, — рассказал ведущий научный сотрудник центра Евгений Тишковец.

С морозами столкнутся не только жители Москвы, предупредил метеоролог. Холод обрушится на всю Среднерусскую равнину, добавил он.

Согласно данным Гидрометцентра, на юге страны, в Краснодарском крае, почти всю неделю ожидаются снегопады. А вот на севере, в Архангельской области, осадков почти не будет. Но ночью среды столбик термометра может опустить до 33 градусов ниже ноля.

Раннего прихода тепла в этом году ждать не стоит. По расчтам Евгения Тишковца, начало климатической весны сдвинется на одну-две недели, то есть на первую декаду апреля. Март же будет по-настоящему зимним. Снега растают только к 15-20 апреля, а в лесах — и того позже, к маю, считает специалист.

— После холодного старта климатический маятник к концу апреля качнется в обратную сторону и далее весенне-летний сезон будет довольно теплым, — сообщил он.

Страна сугробов

Пока же тепла нет и в помине, «снежные завалы» разгребают не только в столице. Многие регионы России пострадали от погодной аномалии.

В Крыму надеялись, что снегопады пополнят водохранилища, однако руководство республики отчиталось, что приток минимален. Из-за непогоды более 8 тыс. человек оказались отключены от электроснабжения. К вечеру воскресенья проблема была решена, сообщали экстренные службы.

13 февраля на Московской трассе неподалеку от Симферополя произошла авария с участием порядка 20 автомобилей, передавал РЕН-ТВ.

МЧС Самары и Нижнего Новгорода ввели повышенный уровень опасности, а график работы городских служб претерпел изменения.

На Сахалине из-за снегопада гробы по кладбищу пришлось возить на санках, передавали местные журналисты.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного снега.

В Ярославле с транспортным коллапсом борются «снежными билетами»: автовладельцы могут бесплатно совершать поездки на общественном транспорте, предъявив водительские права и свидетельство о регистрации автомобиля. Об акции сообщили в мэрии.