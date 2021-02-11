Снег на головы: за два дня сугробы в Москве вырастут до полуметра

Сильный снегопад накроет Москву в ночь на 12 февраля и затихнет только через двое суток, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По оценкам метеорологов, за это время выпадет от 20 до 30 см снега. На уборку последствий непогоды, как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, уйдет не меньше восьми дней. Чтобы быстрее справляться с подобными капризами природы, коммунальным службам нужно создавать резервные мощности и усиливать парк снегоуборочной техники, ведь в ближайшие десятилетия обильные снегопады участятся из-за потепления климата, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Неоднородная зима

Снегопад, который начнется в столице в ночь на 12 февраля, утихнет только к 14 февраля, сообщил «Известиям» глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Сугробы, согласно прогнозу, подрастут до 50–60 см.

При интенсивном снегопаде будет еще и морозно. По словам Романа Вильфанда, 12 февраля ночью ожидается от минус 13 до минус 15 градусов Цельсия, днем — от минус 10 до минус 12. Такой же температурный фон сохранится и в субботу, 13 февраля. Это ниже нормы на 3–4 градуса.

— Обычно при снегопадах происходит повышение температуры, но не в этом случае. Надвигающийся циклон, сформированный на Средиземном море, перемещаясь через Балканы и через Украину, быстро проходит Москву. Прогнозируется, что в его тылу осуществится заток холодных воздушных масс с северо-востока, поэтому температура будет низкая, — пояснил научный руководитель Росгидрометцентра.

При повышенной влажности и порывистом ветре по ощущениям будет гораздо холоднее, чем покажут термометры , предупреждает Роман Вильфанд.

Снег на головы Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В воскресенье, 14 февраля, снег будет идти менее интенсивно, но температура понизится. И рассчитывать на потепление в ближайшее время не приходится, добавил метеоролог.

— Температура в ночь на воскресенье составит от минус 16 до минус 18 градусов, по области — до минус 21 градуса. Днем тоже будет морозно — от 10 до 15 со знаком «минус». В воскресенье сохранится порывистый ветер — до 15 м/с. В понедельник начнет выглядывать солнце, во вторник оно будет светить еще дольше. Но холода не отступят: в ночь на понедельник — от минус 18 до минус 23 градусов, в ночь на вторник — от минус 21 до минус 26. Дневные температуры составят от 11 до 16 градусов с минусом, — сообщил Роман Вильфанд.

Холод охватит весь Северо-Западный федеральный округ , добавил эксперт. А в центрально-черноземных областях — Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской и Липецкой — ожидается мокрый снег. Очень сложная погода, связанная с выходом южного циклона, установится на юге России.

— Тепло в Краснодарском крае (плюс 17–19 градусов) сменится мощными осадками в виде снега и дождя. Это коснется и Ставрополья, и Ростовской области, и даже Верхнего Поволжья. В Крыму ветер усилится до 25–30 м/с, а в горах — до 35 м/с, да еще и осадки будут, — рассказал Роман Вильфанд.

Снег на головы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его наблюдениям, нынешняя зима, как и прогнозировалось, была очень неоднородной: и с оттепелями, и с морозами. Такой же, прогнозирует он, будет и весна.

Режим изменился

Общее количество осадков за последние десятилетия несильно изменилось , пояснил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Однако другим стал режим их выпадения: то есть вместо пяти слабых снегопадов за зиму, как было раньше, проходит один или два сильных.

Изменение климата по большей части связано с деятельностью человека. Океан и наземные экосистемы не успевают поглотить добавочное количество СО2 и других парниковых газов, они накапливаются, что приводит к большему прогреву атмосферы.

Снег на головы Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Ввиду особенности атмосферы этот прогрев получается больше в северных широтах, чем в тропических, в итоге разница между температурами становится меньше, это приводит к более частому вторжению воздуха с юга в северные широты. Так, в Москве у нас сейчас чаще воздух приходит из Африки и с юга: то очень теплый, то холодный. Но каждая воздушная масса содержит влагу, в результате получается более частое столкновение воздушных масс, приводящее к резкому выпадению осадков, — рассказал Алексей Кокорин.

Коммунальное усиление

Аномально холодные погоды первой декады февраля с температурой ниже нормы на семь градусов — серьезное испытание для коммунальных служб Москвы , сообщил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

— Идет большая нагрузка на энергетиков, они должны готовиться к тому, чтобы обеспечивать теплом граждан, а тут еще накладываются снегопады. Снег будет идти беспрестанно, поэтому убирать его в этот период бессмысленно, а когда в воскресенье снегопад закончится, понадобится от пяти до десяти дней убрать то, что выпало. Это минимально, может быть, и больше , — предупреждает собеседник «Известий».

Подобные снегопады в столице уже случались — в 2012, 2013 и 2018 годах, напомнил 10 февраля заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Снег на головы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Наши нормы на уборку снега сейчас значительно сокращены. 10 см снега мы убираем в течение 5–7 дней. Для уборки предстоящего снегопада понадобится восемь дней, — отметил он.

Городские службы Москвы подготовлены к предстоящим снегопадам и переведены в режим повышенной готовности, добавил Петр Бирюков. Пока идет снег, в первую очередь будут очищать подходы к станциям метро, МЦК, остановкам общественного транспорта, медучреждениям.

— Коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности, организована круглосуточная работа служб, которые будут заниматься уборкой снега. Подготовлены примерно 13,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники, дополнительно привлечем самосвальный парк. Около 60 тыс. работников будет заниматься дозачисткой всех магистралей улично-дорожной сети и тротуаров , — рассказал он.

Коммунальным службам нужно создавать резервные мощности, усиливать парк снегоуборочными машинами, погрузчиками, так как они понадобятся в течение ближайших 30 лет, убежден климатолог Алексей Кокорин.

Снег на головы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Пусть тот или иной парк машин будет работать пять или десять дней в год, но это действительно очень нужно, так как спасет от транспортного коллапса в непогоду , — считает климатолог.

Аргументы климатологов должны найти свое отражение в разрабатываемой сегодня Минстроем стратегии по ЖКХ до 2035 года, считает эксперт площадки «Общероссийского народного фронта» «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Сейчас в Москве существует довольно серьезный дефицит рабочей силы, да и зима непростая получилась, добавляет исполнительный директор национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Проблема возникла из-за пандемии: многие мигранты, работавшие в сфере ЖКХ, были вынуждены уехать на родину и не вернулись.

Вечером 11 февраля в Москве создан оперативный штаб по координации работы городских служб в период снегопада и сильных морозов.