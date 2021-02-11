В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте в России
В ряде регионов России ожидается холодный март, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина 11 февраля.
Синоптик отметила, что теплого начала весны не ожидается в Архангельской области, Коми, Ненецком АО, в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Северного Кавказа.
По словам Паршиной, в зоне холода в марте может оказаться Камчатка. При этом выше нормы температура в первый месяц весны будет практически по всей Сибири.
На Урале температура в первый весенний месяц ожидается в пределах нормы.
Говоря о столичном регионе, синоптик указала, что москвичам также не стоит рассчитывать на теплую и раннюю весну. По ее словам, среднемесячная температура в Москве в марте будет –2,2 градуса.
«Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю. А затем уже начнется повышение температуры», — цитирует Паршину «Российская газета».
Синоптик добавила, что в марте в России ожидаются слабые осадки. Отличаться ситуация будет в Тверской области, Поволжье, на Урале и востоке Чукотки.
10 февраля синоптики предупредили жителей Москвы об одном из самых продолжительных с 2018 года снегопадов. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что без перерыва снег будет идти как минимум три дня. К воскресенью высота покрова может увеличиться до 50–55 см.