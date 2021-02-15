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Тревожное состояние: в Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Это вызвано аномальными морозами и снегопадами
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В Московском регионе вновь объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Аналогичное предупреждение действовало 79 февраля. На этот раз предупреждение действует до 22:00 вторника 16 февраля. Подробности — в материале «Известий».

Что такое цветовая шкала погодной опасности

Цветовые коды, в доступной форме извещающие население о погодных условиях, предусмотрены международными стандартами. Всего существуют четыре значения. Зеленый — неблагоприятных погодных явлений не ожидается. Желтый — погода потенциально опасна, возможны неблагоприятные явления (осадки, ветер и т. д.), потенциально опасные для деятельности человека. Оранжевый — погода представляет реальную опасность, возможны шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и т. п. в масштабах, потенциально могущих привести к человеческим жертвам и материальному ущербу. Наконец, красный означает очень опасную погоду (сильный град, ливневые дожди, ураганы и т. п.), способную привести к катастрофическим последствиям.

Почему в Подмосковье именно оранжевый уровень

По данным синоптиков, после обильных снегопадов, накрывших регион на выходных, в Подмосковье придут аномальные морозы с температурами на 712 градусов ниже сезонной нормы. Так, в Москве в ближайшую ночь может похолодать до −26, а в Подмосковье до 29 градусов Цельсия. Кроме того, ожидаются гололедица и сильный ветер до 15 м/с. Аналогичное предупреждение уже делалось в период 7–9 февраля. В тот раз синоптики обещали ночные температуры до –27...–30 градусов Цельсия, однако прогнозы не оправдались (минимальная температура в Москве утром 9 февраля составила −22).

Что делают власти

На всем протяжении МКАД установлены 40 пунктов обогрева и горячего питания для водителей, в которых можно получить горячий чай, разогреть еду в микроволновке и зарядить телефон, а также просто погреться. Коммунальщики повышают температуру воды в теплосетях для более надежного обогрева жилищ. Принимаются меры по борьбе с гололедом.

В столице действует оперативный штаб по координации работы городских служб в период снегопада и сильных морозов под руководством заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова.

На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные и сформированы запасы резервного топлива.

Что делать населению

МЧС призывает при наступлении сильных морозов не использовать для обогрева домов пожароопасные электроприборы, не оставлять детей одних со включенными обогревателями. Рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и по возможности не покидать отапливаемые помещения. Если вы все же вышли на улицу, то необходимо как можно больше двигаться, надеть головной убор (30% потери тепла идет через голову), по возможности согреваться в отапливаемых помещениях — магазинах, подъездах и т. д.. Ни в коем случае нельзя пытаться согреться алкоголем: это чревато обморожением и гибелью (спиртное вызывает расширение сосудов и, как следствие, повышенную теплоотдачу). Следите за оповещениями властей и экстренных служб.

Где еще ожидают непогоду

Желтый и оранжевый уровни погодной опасности объявлены в эти дни почти во всех регионах Центрального федерального округа. Оранжевый уровень объявлен в Рязанской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской областях из-за ожидаемых аномальных холодов. Во многих регионах Северо-Западного федерального округа также ожидают метели и холода, в связи с чем введен оранжевый уровень опасности. В Адыгее и Краснодарском крае действует оранжевый уровень в связи с опасностью схода лавин, сильными метелями и ветром до 23 м/с.

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