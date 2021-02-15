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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

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В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с низкой температурой. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной 15 февраля на сайте Гидрометцентра.

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«Очень низкая температура. Период предупреждения до 22:00 16 февраля ― аномально холодная погода на 7–12 градусов ниже нормы. Прочие опасности. Период предупреждения до 22:00 15 февраля ― гололедица», ― говорится в предупреждении.

Кроме того, на сайте учреждения подчеркивается, что оранжевый уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий, а также нанесения ущерба.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах европейской части России в марте. По его словам, синоптики не ожидают экстремально высокой температуры.

Также 15 февраля в Гидрометцентре сообщили, что в столичном регионе в понедельник ожидаются переменная облачность и гололедица. В дневное время в Москве температура воздуха составит 13–15 градусов мороза, ночью может похолодать до 26 градусов ниже нуля.

При этом в Подмосковье днем местами до 17 градусов мороза, в ночное время столбики термометров могут опуститься до отметки –29 градусов.

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