Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Премьер-министр Японии сообщил о 153 пострадавших от землетрясения
Мир
Годовщина гибели экс-премьера спровоцировала новые политические разборки в Ливане
Мир
Ключевой фондовый индекс в Японии достиг максимума за последние 30 лет
Общество
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
Мир
Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале недалеко от столицы
Общество
Синоптик предупредил жителей Москвы об утренних морозах
Армия
Российские РЛС успешно опробовали на гиперзвуковых целях
Мир
Каталонские сепаратисты получают большинство в парламенте
Общество
Роспотребнадзор сообщил о регистрации теста на британский штамм
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 15 февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность и гололедица ожидают жителей столичного региона в понедельник, 15 февраля.

В дневное время в Москве температура воздуха составит 13-15 градусов мороза, ночью может похолодать до 26 градусов ниже нуля. В Подмосковье днем местами до 17 градусов мороза, в ночное время столбики термометров могут опуститься до отметки минус 29 градусов.

Как сообщил Гидрометцентр России, ветер ожидается северо-западный со скоростью 8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст. В связи с низкой температурой воздуха на 15 февраля в Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее 15 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах европейской части России синоптики в марте. По его словам, синоптики не ожидают экстремально высокой температуры.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал теплую, временами даже жаркую погоду в России в весенне-летний сезон.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021