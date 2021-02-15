Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 15 февраля

Переменная облачность и гололедица ожидают жителей столичного региона в понедельник, 15 февраля.

В дневное время в Москве температура воздуха составит 13-15 градусов мороза, ночью может похолодать до 26 градусов ниже нуля. В Подмосковье днем местами до 17 градусов мороза, в ночное время столбики термометров могут опуститься до отметки минус 29 градусов.

Как сообщил Гидрометцентр России, ветер ожидается северо-западный со скоростью 8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст. В связи с низкой температурой воздуха на 15 февраля в Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее 15 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах европейской части России синоптики в марте. По его словам, синоптики не ожидают экстремально высокой температуры.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал теплую, временами даже жаркую погоду в России в весенне-летний сезон.