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Синоптик пообещал россиянам теплое лето

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Погода в России в весенне-летний сезон будет теплой, а временами даже жаркой. Об этом 14 февраля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«По предварительным оценкам, после такого холодного старта весны климатический маятник к концу апреля качнется в обратную сторону, далее весенне-летний сезон будет теплым, а в отдельные периоды даже немного жарким. Лето будет хорошим», — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

11 февраля заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в некоторых регионах страны ожидается холодный март.

По ее словам, теплого начала весны не прогнозируется в Архангельской области, Коми, Ненецком АО, в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в республиках Северного Кавказа. Также в зоне холода в марте может оказаться Камчатка. При этом в первый весенний месяц выше нормы температура будет практически по всей территории Сибири.

Столичный регион с 12 февраля накрыло снегопадом, уже выпало 75% месячной нормы осадков. Уборку снега осложняют морозы до –-20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с.

Синоптики полагают, что осадки полностью прекратятся к вечеру воскресенья, 14 февраля.

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