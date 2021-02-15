Вильфанд рассказал о погоде на европейской части России в марте

В регионах европейской части России синоптики в марте не ожидают экстремально высокой температуры. Показатели будут близки к норме, сообщил в понедельник, 15 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам ученого, март может быть теплым, если будут теплые ветры и поступать воздушные массы, однако этот месяц не может быть экстремально теплым.

«При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух, но сейчас, очевидно, ситуация другая. Температура в марте ожидается около нормы», — отметил он.

На приход ранней весны в европейскую часть страны тоже надеяться не надо. По оценке метеоролога, предпосылок для этого не существует.

Детальный прогноз для всех регионов на март будет представлен в конце месяца, пообещал Вильфанд.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал теплую, временами даже жаркую погоду в России в весенне-летний сезон.

11 февраля заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в некоторых регионах страны ожидается холодный март.