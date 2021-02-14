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В Москве высота снежного покрова достигла 59 см
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В глазах побелело: снегопады в центральных регионах России

Владимирская, Ивановская и Калужская области борются с метелями
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Фото: vk.com
Обрушившийся перед выходными на Москву снегопад не обошел и соседние области. Снегом замело Калугу, Владимир и Иваново — подробности в фотогалерее «Известий»
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Сообщений об обрывах ЛЭП и перебоях с электричеством не поступало
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Снеговые осадки во Владимире привели к сбоям в работе общественного транспорта
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Владимирцы шутят, что проснулись в Норильске: уровень снежного покрова необычайно высок
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На федеральной трассе М7 развернут мобильный пункт обогрева для водителей
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В мобильном пункте обогрева можно выпить чая, зарядить мобильный телефон, разогреть еду в микроволновке
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Автолюбителям приходится буквально выкапывать свои машины из сугробов
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Фото: nedelya40.ru
На Калугу снегопад обрушился 11 февраля, за день до Москвы
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В городе и области выпало более 30 мм осадков, местами высота снежного покрова достигла 90 см
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Фото: nedelya40.ru
Коммунальные службы Калуги работают на износ, но справляются с ситуацией
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Калужанам рекомендовано не покидать помещения без крайней необходимости
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Фото: nedelya40.ru
Уборкой улиц Калуги занимаются более 200 рабочих коммунальных служб
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Фото: newsivanovo.ru
Коммунальные службы Иваново были переведены в режим повышенной готовности за день до предсказанного синоптиками снегопада
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Фото: newsivanovo.ru
К уборке снега в Иваново привлечены более 700 дворников и 102 единицы техники, включая трактора частных владельцев
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