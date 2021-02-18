Россиян предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни

В большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода, она обозначается на синоптической карте оттенками синего цвета. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом», — передает слова синоптика «РИА Новости».

Температура 18–19 февраля в Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах опустится ниже нормы примерно на 12 градусов. Однако в субботу, 20 февраля, градусник термометра покажет отклонение о стандартных значений на 8 градусов, в воскресенье и понедельник на 1–2 градуса будет ниже положенного, отметил он.

По словам синоптика, на температуру в 6–8 градусов выше нормы в ближайшие дни могут надеяться только жители Камчатки и Сахалина.

Ранее в этот день Вильфанд сообщил об опасности схода лавин в горах города Сочи. Вероятность такого явления угрожает склонам высотой выше 500 м над уровнем моря. Ученый добавил, что такая ситуация вызвана проникновением в регион холодного воздуха, который начал взаимодействие с теплыми массами. Она сохранится до 21–22 февраля.