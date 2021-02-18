Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи

Опасность схода лавин угрожает впервые склонам высотой выше 500 м над уровнем моря. Об этом 18 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Впервые прогнозируется, что лавиноопасность в горах Сочи выше 500 м, раньше была выше 2 тыс. м, 1,5 тыс. м. Это значит, что ситуация там очень опасная. Даже в горах Краснодарского края выше 1 тыс. метров уже лавиноопасно. Дело в том, что нижний край лыжных спусков находится на высоте 800–900 м, а начинается с 2 тыс.», — приводит его слова «РИА Новости».

Вильфанд объяснил, что такая ситуация вызвана проникновением в регион холодного воздуха, который начал взаимодействие с теплыми массами. Она сохранится до 21–22 февраля.

Ранее, 17 января, международный аэропорт Сочи на время перестал принимать рейсы из-за сильного ветра.