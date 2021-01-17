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Аэропорт Сочи приостановил работу из-за непогоды

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Международный аэропорт Сочи временно не принимает рейсы из-за сильного ветра. Об этом сообщила в воскресенье, 17 января, пресс-служба воздушной гавани.

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«Из-за сложных метеоусловий в районе аэропорта два самолета, выполнявших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Интерфаксу».

Отмечается, что рейс СУ1136 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из московского Шереметьево, направлен на запасной аэродром в Ростов. По расписанию он должен был прибыть в Сочи в 12:20 (совпадает с мск).

Лайнер авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс С75103 из Новосибирска в Сочи, направлен в аэропорт Минеральных Вод. Самолет уже совершил посадку в аэропорту.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил в своем Telegram-канале, что сильный снегопад на Кубани продлится еще сутки.

«Погода снова проверяет на прочность нашу систему ЖКХ и все оперативные службы края. Такого снегопада на Кубани не было давно. Он начался рано утром и, по прогнозам синоптиков, продлится еще сутки», — написал он.

Как уточнил глава региона, техника на дорогах продолжит работать в круглосуточном режиме, коммунальные аварии ликвидируют. Кондратьев рекомендовал в целях безопасности избегать поездок на личных автомобилях.

15 января из-за сложных погодных условий аэропорт Краснодара приостановил работу, 13 рейсов были задержаны из-за сильных снегопадов.

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