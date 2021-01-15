Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за непогоды

Международный аэропорт Краснодара в пятницу, 15 января, приостановил работу до 11:00 из-за сложных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани на своей официальной странице «ВКонтакте».

В Краснодаре с полуночи шел сильный снег. Еще до начала снегопада все службы аэропорта были приведены в состояние повышенной готовности.

По состоянию на 08:10 было задержано 13 рейсов. В частности, были задержаны рейсы на Москву, Пермь, Сочи и Нижний Новгород.

Уточняется, что сейчас идет интенсивная работа по расчистке и обработке химреагентами взлетной полосы, рулежных дорожек и перрона.

Как отметили в пресс-службе, в случае необходимости пассажиров обеспечат напитками и питанием.

10 января аэропорт Краснодара ограничил прием воздушных судов из-за снегопада. Тогда от снега ВПП и перрон расчищали 12 единиц спецтехники, а в терминале аэропорта находились порядка 900 пассажиров, с которыми работали представители авиакомпаний.