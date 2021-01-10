Аэропорт Краснодара ограничил прием рейсов из-за снегопада

Международный аэропорт Краснодара ограничил прием воздушных судов из-за снегопада. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщала пресс-служба воздушной гавани на своей официальной странице «ВКонтакте».

«10 января 2021 года аэропорт Краснодара ограничил прием воздушных судов до 15:00 в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега», — заявили в аэропорту.

Представители аэропорта сообщили, что к 11:00 семь рейсов были направлены на другие аэродромы, в том числе четыре — в Ростов-на-Дону, два — в Минеральные Воды, один — в Анапу. При этом уточняется, что на 10:40 на прилет задержано пять рейсов, а на вылет — 11.

В терминале аэропорта в настоящий момент находятся порядка 900 пассажиров, с которыми работают представители авиакомпаний.

Расчищают от снега ВПП и перрон 12 единиц спецтехники. Отмечается, что в ближайшие два часа в регионе ожидается усиление осадков.



«Уточняем, что ситуация с временным закрытием полосы для расчистки является стандартной процедурой в условиях снегопада», — заключили в пресс-службе.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, вылеты восьми рейсов, которые должны были состояться за минувшие три часа, перенесены на 15:00 и более позднее время.

Утром в воскресенье региональный главк МЧС выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на территории Краснодарского края. В ведомстве сообщили о сильных осадках в виде дождя и мокрого снега, а также о гололеде. Затем спасатели экстренно предупредили местных жителей о налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

Накануне сообщалось, что сильнейший снегопад обрушился на север и центр Испании. Мадридский аэропорт Барахас в целях безопасности на весь день приостановил свою работу из-за непогоды.