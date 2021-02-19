Вильфанд спрогнозировал улучшение погоды в Крыму в субботу

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 19 февраля, выразил уверенность, что непогода отступит от Крыма во второй половине дня в субботу, 20 февраля.

«Ситуация улучшится, и заметно. Уже в субботу, во второй половине дня, температура повысится до положительных значений, и заметных осадков не прогнозируем вообще. Непогода уходит», — цитирует его ТАСС.

Метеоролог указал, что в конце этой и начале следующей недели осадков в регионе не ожидается. В ночные часы температура будет варьироваться от 0 до минус 5 градусов, а днем столбики термометра покажут от 4 до 8 градусов тепла.

Пресс-служба регионального главка МЧС, в свою очередь, отмечает, что в субботу на полуострове ожидается переменная облачность без существенных осадков.

«Ветер юго-восточный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью –9…–14 градусов, на побережье –3…–8 градусов; днем –2…+3 градуса, в горах –3…–5 градусов», — подчеркнули в ведомстве.

Обильный снегопад начался в регионе накануне вечером и продолжился в пятницу. Из-за осадков, плохой видимости и ветра было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. Сообщалось, что на подъезде к мосту из-за ограничения движения скопилось около 80 автомобилей, в районе станицы Тамань для автомобилистов развернули пункт обогрева. Позже движение по мосту было восстановлено в сторону Краснодарского края.

На фоне разгула стихии вице-премьер республики Евгений Кабанов сообщил, что власти Крыма объявили режим угрозы ЧС в восточной части полуострова. В связи с этим оперативные службы на обозначенной территории были переведены в режим повышенной готовности. Также на полуострове действует штормовое предупреждение из-за снегопада.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что похолодание и снегопад в Крыму и Краснодарском крае произошли из-за полярного вторжения. Эксперт добавил, что холода продержатся в южных регионах России до конца зимы, но обильных снегопадов пока не ожидается.