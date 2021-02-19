Движение по Крымскому мосту в сторону Краснодара полностью возобновили

Автомобилисты могут проехать по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края, так как движение уже полностью восстановлено после снегопада. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.

При этом попасть на полуостров по мосту по-прежнему нельзя.

«На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге «Таврида», — приводит ТАСС сообщение управления.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто ранее в пятницу из-за снегопада, который начался накануне вечером, плохой видимости и ветра. Сообщалось, что на подъезде к мосту из-за ограничения движения скопилось около 80 автомобилей, в районе станицы Тамань для автомобилистов развернули пункт обогрева.

Кроме того, вице-премьер республики Евгений Кабанов сообщил, что из-за непогоды власти Крыма объявили режим угрозы ЧС в восточной части полуострова. В связи с этим оперативные службы на обозначенной территории были переведены в режим повышенной готовности. Также на полуострове действует штормовое предупреждение из-за снегопада.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что похолодание и снегопад в Крыму и Краснодарском крае произошли из-за полярного вторжения. Эксперт добавил, что холода продержатся в южных регионах России до конца зимы, но обильных снегопадов пока не ожидается.

По данным МЧС, в пятницу в Крыму сохраняется неблагоприятная погода: мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Северо-западный ветер дует со скоростью до 20–25 м/с.