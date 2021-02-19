Около 80 машин скопилось на подъезде к Крымскому мосту

На подъезде к Крымскому мосту из-за ограничения движения скопилось около 80 машин, в районе станицы Тамань для автомобилистов развернули пункт обогрева. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В настоящее время на подъезде к Крымскому мосту находится около 80 автомобилей. На 130-м км автодороги А-290 в районе станицы Тамань развернут мобильный пункт обогрева», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Помимо этого, в случае необходимости оказания помощи водителям грузовиков подготовлена тяжелая техника.

Ранее в пятницу из-за снегопада, плохой видимости и сильного ветра было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. В регионе действует экстренное предупреждение.

Перекрытие произошло впервые после ввода моста в строй. В МЧС Крыма сообщали о готовности развернуть пункты обогрева у подъезда к Крымскому мосту в случае ухудшения погодных условий.

На протяжении нескольких дней в Крыму наблюдаются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, туман, гололед, метель и усиление северо-западного ветра до 20–25 м/с. Кроме того, объявлено экстренное предупреждение об опасности схода лавин.