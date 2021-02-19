В Крыму объявили экстренное предупреждение о сходе лавин

Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за угрозы схода лавин в ближайшие дни, сообщает 19 февраля пресс-служба ГУ МЧС Республики Крым.

«С 19 по 21 февраля в Крымских горах сохранится лавиноопасность», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о высокой вероятности возникновения пожаров, ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, возможны подтопления территорий. На дорогах возможно увеличение количества аварий, нарушение транспортного сообщения и затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

В МЧС отметили вероятность схода лавин в горной местности, а также обратили внимание населения на возможность получения травм от слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывов линий электропередачи.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях, а также в горной местности опасно для жизни», — подчеркивается в экстренном сообщении.

В Крыму на протяжении нескольких дней сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, туман, гололед, метель. В МЧС предупреждали об усилении ветра до 20–25 м/с.

Ранее, 19 февраля, из-за снегопада и усиления ветра впервые был перекрыт Крымский мост.