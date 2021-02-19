Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости, сообщили 19 февраля в управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань».

По словам специалистов, из-за отсутствия видимости, обильного снегопада и сильного бокового ветра закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях.

Перекрытие произошло впервые после ввода моста в строй. Отмечается, что движение транспорта было остановлено с 6:00.

Позднее автомобильное движение через Керченский пролив удалось возобновить в направлении из Крыма на Кубань, сообщили в МЧС Крыма. Со стороны Краснодарского края пока наблюдается затор.

В ГУ МЧС объявили штормовое предупреждение.

Ранее, 12 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов.

Он отметил, что особенно сложная ситуация сложится в регионах ЮФО: в Краснодарском крае и Крыму ожидается усиление ветра до 15–25 м/с, гололед и весь спектр осадков — дождь, снег, мокрый снег.