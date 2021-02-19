Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
Роскачество предупредило о мошеннических продажах тестов на антитела к COVID-19
Наука
Ученые из России разработали систему оценки степени усталости пилотов
Общество
Опрос показал готовность компаний России перейти на гибридный формат работы
Общество
Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада
Экономика
Число самозанятых в Москве превысило полмиллиона
Общество
Движение поездов восстановили в Приамурье после схода вагонов с углем
Спорт
Рахимова стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне в парном разряде
Мир
Bloomberg узнало об отказе США вводить новые санкции против ФРГ из-за СП-2
Общество
МИД предложил иностранным дипломатам в РФ привиться от COVID-19

Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости, сообщили 19 февраля в управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Вышли из метели: как москвичи справляются с последствиями снегопада
Аномальные погодные явления в ближайшие дни охватят центр и юг страны, а также Дальний Восток

По словам специалистов, из-за отсутствия видимости, обильного снегопада и сильного бокового ветра закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях.

Перекрытие произошло впервые после ввода моста в строй. Отмечается, что движение транспорта было остановлено с 6:00.

Позднее автомобильное движение через Керченский пролив удалось возобновить в направлении из Крыма на Кубань, сообщили в МЧС Крыма. Со стороны Краснодарского края пока наблюдается затор.

В ГУ МЧС объявили штормовое предупреждение.

Ранее, 12 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов.

Он отметил, что особенно сложная ситуация сложится в регионах ЮФО: в Краснодарском крае и Крыму ожидается усиление ветра до 15–25 м/с, гололед и весь спектр осадков — дождь, снег, мокрый снег.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021