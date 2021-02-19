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МЧС сообщило о готовности развернуть мобильные пункты обогрева у Крымского моста

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МЧС Крыма сообщило о готовности развернуть пункты обогрева у подъезда к Крымскому мосту в случае ухудшения погодных условий, информирует 19 февраля региональное ГУ МЧС.

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«В готовности находятся мобильные пункты обогрева, которые будут развернуты МЧС России в случае ухудшения обстановки», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что необходимости в установке пунктов обогрева пока нет, затор постепенно уменьшается.

«Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле МЧС России. Социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно», — отметили в ведомстве, добавив, что пострадавших нет.

Ранее в этот день спасательные службы предупредили жителей и гостей полуострова о заторах на дорогах из-за ухудшения метеоусловий и попросили автомобилистов ограничить поездки, в частности, по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри и по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.

В районе нулевого километра «Тавриды» было остановлено движение по направлению Керчь–Краснодар и Краснодар–Керчь. В ведомстве отметили, что к месту дорожного затора для оказания помощи было направлено четыре единицы техники главного управления для ликвидации дорожных заторов и 20 человек личного состава, в том числе мобильный пункт обогрева.

Всего для ликвидации последствий дорожных заторов привлечено 38 единиц техники и 78 человек, из них от МЧС России — семь единиц техники и 26 человек личного состава.

В этот день из-за снегопада, плохой видимости и сильного ветра было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. Позднее в республиканском МЧС уведомили о частичном восстановлении движения в сторону Кубани.

На протяжении нескольких дней в Крыму наблюдаются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, туман, гололед, метель и усиление северо-западного ветра до 20–25 м/с. Более того, объявлено экстренное предупреждение об опасности схода лавин.

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