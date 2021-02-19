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Синоптик назвал причины похолодания и снегопада в Крыму

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Похолодание и снегопад в Крыму и Краснодарском крае стали следствием полярного вторжения. Об этом сообщил в пятницу, 19 февраля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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По словам синоптика, полярное вторжение происходит из-за перехода холодных воздушных масс из Арктики. Такое явление случается раз в несколько лет. Синенков уточнил, что холода продержатся в южных регионах до конца зимы, однако обильных снегопадов пока не ожидается.

«Аномалий особых нет, время от времени на юге России такие процессы происходят. Арктическое или полярное вторжение — это когда холодная воздушная масса, которая охладилась над Арктикой, смещается с севера на юг и достигает южных широт», — сказал он ТАСС.

Синоптик добавил, что в южных регионах случались и более серьезные арктические вторжения. Он привел в пример январь 2015 года, когда в Краснодаре температура опустилась до минус 20 градусов.

«Среди путешественников около 200 лет назад отмечалось, что Черное море замерзало примерно на 100 километров. <...> И на моей памяти около 30 лет назад в Сочи температура опускалась до минус 20 градусов, так что сейчас не самое сильное арктическое вторжение», — объяснил он.

Как рассказал Синенков, снегопады 19 февраля обусловлены близостью границы холодной и теплой воздушных масс, которая проходит в районе северного побережья Черного моря.

«Это связано с резкими перепадами температур, движениями воздуха. Происходит взаимодействие теплой и холодной воздушных масс, появляются восходящие движения воздуха, в результате чего образуются облака, а потом мы получаем ливни или снегопады. Но сильных осадков в течение ближайшей недели не ожидаем, хотя совсем без них не обойдется», — пояснил синоптик.

В этот же день из-за снегопада, плохой видимости и сильного ветра было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. В регионе действует экстренное предупреждение. Сообщалось, что на подъезде к мосту из-за ограничения движения скопилось около 80 машин, в районе станицы Тамань для автомобилистов развернули пункт обогрева.

На протяжении нескольких дней в Крыму наблюдаются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, туман, гололед, метель и усиление северо-западного ветра до 20–25 м/с. Кроме того, объявлено экстренное предупреждение об опасности схода лавин.

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