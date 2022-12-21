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Два человека погибли и еще 11 пострадали при землетрясении в США

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Фото: REUTERS/Fred Greaves
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Не менее двух человек погибли в результате землетрясения в штате Калифорния (США), еще 11 получили различные травмы. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает телеканал CNN.

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Согласно информации Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в Тихом океане на расстоянии около 24 км от прибрежного города Фортуна в округе Гумбольдт. За первым толчком последовало еще несколько, более мелких.

В результате случившегося большинство жителей округа остались без доступа к электричеству (71 763 абонента из 99 572). Также были повреждены отдельные здания и участки автодорог.

Как заверили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований, угрозы цунами не наблюдается.

Отмечается, что год назад в этот же день неподалеку от округа Гумбольдт произошло землетрясение магнитудой 6,2, которое нанесло значительный ущерб населенным пунктам.

Ранее, 17 декабря, землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано в Техасе. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 20 км к северо-западу от города Мидленд с населением 132,9 тыс. человек. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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