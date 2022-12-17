Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» провел успешное испытание двигателей корабля «Союз МС-22» на МКС
Мир
МИД РФ заявил об отсутствии планов возобновить прямое авиасообщение с Кипром
Армия
Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО
Мир
Два школьника были убиты в результате стрельбы в американской школе
Мир
МИД РФ рассказал о сложной энергетической обстановке в ЕС
Мир
Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Минске
Интернет
Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой нацбезопасности США
Мир
Музей ГДР временно закрылся после разрушения аквариума
Мир
Китай установил исторический рекорд по добыче угля
Мир
В США признали Россию слишком значимой страной для изоляции
Армия
Полк комплекса «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении РВСН
Общество
ВСУ выпустили по городу Счастье в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в Техасе

0
Фото: TASS/EPA/ADI WEDA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в пятницу, 17 декабря, в штате США Техас, передает американская Геологическая служба.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 20 км к северо-западу от города Мидленд с населением 132,9 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 5 км. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

8 декабря землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в Дагестане. Оно произошло в 82 км от Махачкалы. Подземные толчки были зарегистрированы в 09:42 мск. Землетрясение ощущалось в Махачкале и Грозном.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022