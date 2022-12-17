Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в Техасе

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в пятницу, 17 декабря, в штате США Техас, передает американская Геологическая служба.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 20 км к северо-западу от города Мидленд с населением 132,9 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 5 км. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

8 декабря землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в Дагестане. Оно произошло в 82 км от Махачкалы. Подземные толчки были зарегистрированы в 09:42 мск. Землетрясение ощущалось в Махачкале и Грозном.