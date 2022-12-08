В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 82 км от Махачкалы. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра в четверг, 8 декабря.

Подземные толчки произошли в 09:42 мск.

«82 км к юго-западу от Махачкалы и 5 км к юго-западу от Гуниба (село в Дагестане. — Ред.). Глубина — 40 км», — цитирует сообщение «Москва 24».

Землетрясение ощущалось в Махачкале и Грозном, передает RT.

Накануне вечером сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Иркутской области. Эпицентр находился в акватории озера Байкал, энергетический класс землетрясения — 10,6.

Ранее, 2 декабря, в районе Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр располагался в Тихом океане в 98 км восточнее острова Онекотан, сообщается на сайте aif.ru.