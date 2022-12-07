Землетрясение зарегистрировали в акватории Байкала в Иркутской области

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение вечером 7 декабря в Иркутской области. Сила подземных толчков в поселке Хужир составила 3 балла. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Telegram-канал «Землетрясения в Байкальском регионе».

По данным сейсмологов, эпицентр находился в акватории озера Байкал, энергетический класс землетрясения — 10,6.

Поздно вечером 6 декабря жители Приангарья ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в акватории озера Хубсугул в Монголии. В населенных пунктах ощущались незначительные колебания, до 2 баллов.

В конце ноября два землетрясения за час зарегистрировали в Греции. Их магнитуда составила 4,6 и 4,1.