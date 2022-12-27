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Число жертв снежной бури в США увеличилось до 63 человек
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Число жертв снежной бури в США увеличилось до 63 человек

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Общее число погибших в результате снежной бури в США достигло 63 человека. Об этом 27 декабря сообщает телеканал NBC News.

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Наибольшее количество жертв зарегистрировано в городе Буффало (штат Нью-Йорк) и его окрестностях — 33 человека. Случаи гибели людей в результате стихии зафиксированы еще в 11 штатах, в том числе в Канзасе, Кентукки, Миссури, Огайо и Теннесси.

Как отмечает телеканал, число жертв снежной бури на западе штата Нью-Йорк может возрасти, поскольку там все еще продолжается сильный снегопад.

Во вторник также стало известно, что из-за снежной бури в США отменили порядка 5 тыс. рейсов и еще 14 тыс. рейсов задерживаются.

26 декабря сообщалось, что президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк и провел разговор с губернатором штата Кэти Хокул. В частности, Байден пообещал губернатору направить все силы федерального правительства для поддержки жителей Нью-Йорка.

В тот же день телеканал NBC News сообщил о 50 жертвах зимнего шторма в США. Смерти были зафиксированы в штатах Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. 14 человек погибли в городе Буффало, застряв в машинах или оказавшись на улицах.

Эколог-климатолог Михаил Юлкин пояснил «Известиям», что снежный шторм в США связан с глобальными изменениями климата. Говоря о причинах стихийного бедствия, он рассказал о таком явлении, как полярный вихрь.

Так, когда в Арктике стоит привычная низкая температура, он крутится над осью довольно высоко, но когда в какой-то части Арктики начинается резкое потепление, его начинает «вести», он буквально «сваливается на один бок». Сейчас он «свалился» в сторону Америки, объяснил эксперт.

По его словам, проблема не в самом экстремальном явлении, а в частоте его воспроизведения. Если раньше подобные бедствия случались примерно раз в сто лет, то сейчас — уже раз в 5–7 лет.

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