Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк и провел разговор с губернатором штата Кэти Хокул. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома 26 декабря.

«Президент Джозеф Р. Байден объявил в штате Нью-Йорк чрезвычайную ситуацию и приказал оказать штату федеральную помощь в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате сильного зимнего шторма, начавшегося 23 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Байден пообещал губернатору направить все силы федерального правительства для поддержки жителей Нью-Йорка.

«Президент сообщил, что поручил своей команде немедленно реагировать на любой запрос губернатора об оказании федеральной помощи», — отмечается в сообщении.

Ранее в тот же день телеканал NBC News сообщил о 50 жертвах зимнего шторма в США. Смерти были зафиксированы в штатах Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. 14 человек погибли в городе Буффало, застряв в машинах или оказавшись на улицах.

Отмечалось, что в отдельных районах уровень снега достигал 60 см. Обильный снегопад совпал с падением температуры ниже нормы.

Накануне сообщалось, что в результате снежной бури в США погибли как минимум 28 человек. Шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой за последние четыре дня. Из-за снегопадов более 1 млн американцев остались без доступа к электричеству.