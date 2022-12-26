Эколог назвал причины унесшей жизни 41 человека снежной бури в США

Снежный шторм в США, который привел к гибели более 40 человек, связан с глобальными изменениями климата. Так непростые погодные условия прокомментировал «Известиям» эколог-климатолог Михаил Юлкин в понедельник, 26 декабря.

«Причина снежного шторма в США — в изменении климата, которое проявляется как ростом средней температуры, так и подобными «истеричными» явлениями. Климат становится всё более непредсказуемым и резким. Причем эти крайние проявления могут быть как в сторону жары, так и холода. Так, летом этого года на Америку обрушилась волна жары», — указал эксперт.

Говоря о причинах текущего шторма, Юлкин рассказал о таком явлении, как полярный вихрь. Так, когда в Арктике стоит привычная низкая температура, он крутится над осью довольно высоко.

«Но когда в какой-то части Арктики начинается резкое потепление — его начинает «вести», он буквально сваливается на один бок. Вот сейчас получилось, что он «свалился» в сторону Америки», — пояснил климатолог.

По его словам, проблема не в самом экстремальном явлении, а в частоте его воспроизведения. Если раньше подобные бедствия случались примерно раз в сто лет, то сейчас — уже раз в 5–7 лет. При этом такая ситуация наблюдается по всему миру, например в России в 2010 году была экстремальная жара.

«Можем ли мы отыграть ситуацию назад и успокоить климат? Боюсь, что нет. Для этого нам не просто нужно перестать выбрасывать в атмосферу парниковые газы, но и откачивать их оттуда. Таких возможностей пока нет. А выбросы газов только растут — воз не просто «и ныне там», а продолжает двигаться не в ту сторону», — резюмировал Юлкин.

Ранее в этот день стало известно, что снежная буря в США привела к гибели 41 человека. Смерти зарегистрированы в 12 штатах. В частности, сильный шторм обрушился на район Буффало в Нью-Йорке. Ледяная метель там стала причиной смерти семи человек, пострадали 12. По данным американских СМИ, в результате непогоды более 200 тыс. американцев остались без электроэнергии, а свыше 3,3 тыс. рейсов были отменены.