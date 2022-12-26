В США из-за снежной бури погиб 41 человек

Снежная буря и холода в США привели к гибели 41 человека, передал телеканал NBC News в понедельник, 26 декабря.

Смерти зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. Согласно данным FlightAward, в Соединенных Штатах Америки отменили свыше 3300 рейсов, а задержали более 11 тыс.

В частности, сильный шторм обрушился на район Буффало в Нью-Йорке. Ледяная метель там стала причиной смерти семи человек, пострадали 12.

«Этот шторм войдет в историю как самый разрушительный в истории Буффало», — высказалась губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул.

По информации Associated Press, 25 декабря более 200 тыс. американцев из-за снежного шторма остались без электроэнергии.

Днем ранее сообщалось о гибели 28 человек в США из-за непогоды. Национальная метеорологическая служба предупредила, что «в некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению за считаные минуты». Специалисты рекомендовали тем, кто собирается выходить на улицу, подготовиться к экстремальному холоду и принять меры для собственной безопасности.

В отдельные регионы США вслед за снегопадами пришли суровые заморозки. Температурный рекорд установил Вайоминг: там столбики термометров опустились до –41 градуса.