Число погибших от снежной бури в США выросло до 28 человек

Как минимум 28 человек погибли в результате снежной бури в США. Об этом 25 декабря со ссылкой на местные власти сообщил телеканал NBC News.

Снежный шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой за последние четыре дня. Люди погибли от стихии в штатах Колорадо, Канзасе, Оклахоме, Небраске и Нью-Йорке.

В частности, четыре человека погибли в субботу в результате ДТП с участием трех автомобилей на межштатной автомагистрали в Огайо и по меньшей мере три человека погибли в районе Буффало. Двоих пострадавших не удалось спасти, так как машины скорой помощи не смогли добраться до них из-за снежных заносов.

«В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению за считаные минуты», — говорится в бюллетене Национальной метеорологической службы.

Специалисты рекомендовали тем, кто собирается выходить на улицу, подготовиться к экстремальному холоду и принять меры для собственной безопасности.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул заявила в пятницу, что почти все пожарные машины в городе застряли в снегу. Она попросила жителей мегаполиса «оставаться дома и оставаться в безопасности в эти выходные».

Из-за снегопадов более 1 млн американцев остались без доступа к электричеству. По данным онлайн-проекта PowerOutage, больше других пострадал северо-восток: в Мэне, Нью-Гэмпшире, Нью-Йорке десятки и сотни тысяч абонентов столкнулись с перебоями в энергоснабжении.

В отдельные регионы кроме снегопадов пришли суровые заморозки. Температурный рекорд установил Вайоминг: там столбики термометров опустились до –41 градуса.

Кроме того, из-за стихии были отменены тысячи вылетающих авиарейсов, аэропорты также не принимали самолеты.