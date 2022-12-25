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Число погибших от снежной бури в США выросло до 28 человек

Телеканал NBC: число погибших от снежного шторма в США увеличилось до 28 человек
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Фото: REUTERS
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Как минимум 28 человек погибли в результате снежной бури в США. Об этом 25 декабря со ссылкой на местные власти сообщил телеканал NBC News.

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Снежный шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой за последние четыре дня. Люди погибли от стихии в штатах Колорадо, Канзасе, Оклахоме, Небраске и Нью-Йорке.

В частности, четыре человека погибли в субботу в результате ДТП с участием трех автомобилей на межштатной автомагистрали в Огайо и по меньшей мере три человека погибли в районе Буффало. Двоих пострадавших не удалось спасти, так как машины скорой помощи не смогли добраться до них из-за снежных заносов.

«В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению за считаные минуты», — говорится в бюллетене Национальной метеорологической службы.

Специалисты рекомендовали тем, кто собирается выходить на улицу, подготовиться к экстремальному холоду и принять меры для собственной безопасности.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул заявила в пятницу, что почти все пожарные машины в городе застряли в снегу. Она попросила жителей мегаполиса «оставаться дома и оставаться в безопасности в эти выходные».

Из-за снегопадов более 1 млн американцев остались без доступа к электричеству. По данным онлайн-проекта PowerOutage, больше других пострадал северо-восток: в Мэне, Нью-Гэмпшире, Нью-Йорке десятки и сотни тысяч абонентов столкнулись с перебоями в энергоснабжении.

В отдельные регионы кроме снегопадов пришли суровые заморозки. Температурный рекорд установил Вайоминг: там столбики термометров опустились до –41 градуса.

Кроме того, из-за стихии были отменены тысячи вылетающих авиарейсов, аэропорты также не принимали самолеты.

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