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Число погибших во время снежной бури в США возросло до 23

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Фото: REUTERS/Kevin Hoak
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По меньшей мере 23 человека погибли во время снежной бури, обрушившейся на США. Об этом 24 декабря сообщила телекомпания NBC.

Отмечается, что гибель людей зафиксирована в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.

Кроме того, известно, что сотни тысяч граждан остались без электричества

Ранее в этот день сообщалось, что из-за снежной бури в США погибли не менее 15 человек. Большинство из них стали жертвами аварий, случившихся из-за непогоды. Двое жителей штата Нью-Йорк скончались, не дождавшись прибытия медиков: машины скорой помощи просто не смогли доехать по заметенным и обледеневшим дорогам.

По всей стране было отменено более 1,8 тыс. авиарейсов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера. Также порядка 1,7 млн потребителей остались без электроэнергии, так как вдоль атлантического побережья линии электропередачи оказались повреждены.

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