В США 15 человек погибли во время снежной бури

Минимум 15 человек погибли на территории США из-за снежной бури, которая накрыла большую часть территории страны. Об этом 24 декабря сообщает телеканал CNN.

Так, четыре человека скончались в штате Огайо в результате аварий, спровоцированных резким похолоданием, снегопадами и гололедом. Из-за непогоды на шоссе столкнулось около 50 автомобилей, говорится в Twitter-аккаунте патрульной службы полиции штата.

Еще три человека погибли в Канзасе и столько же — в Кентукки. В Висконсине, Теннесси и Миссури погибло по одному человеку также в ходе ДТП. Известно о еще двух жертвах последствий непогоды в штате Нью-Йорк — к ним не смогли доехать кареты скорой помощи из-за заснеженных и обледеневших дорог.

Помимо этого, из-за обрушившегося шторма отменено более 1,8 тыс. авиарейсов. Самая сложная ситуация сложилась в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера. Кроме того, около 1,7 млн потребителей остались без электроэнергии, так как вдоль атлантического побережья линии электропередачи оказались повреждены.

21 ноября президент США Джо Байден объявил режим ЧС в штате Нью-Йорк на фоне серьезной метели. Также он распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий снегопада.