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Число жертв зимней бури в США увеличилось до 50 человек

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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По меньшей мере 50 человек погибли в результате зимнего шторма в США. Об этом 26 декабря сообщил телеканал NBC News.

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Смерти были зафиксированы в штатах Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. 14 человек погибли в городе Буффало, застряв в машинах или оказавшись на улицах.

Отмечается, что в отдельных районах уровень снега достигал 60 см. Обильный снегопад совпал с падением температуры ниже нормы.

Из-за метелей и ледяного дождя также пострадало электроснабжение в нескольких штатах, оставив тысячи людей без света, сообщил телеканал.

Накануне сообщалось, что в результате снежной бури в США погибли как минимум 28 человек. Шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой за последние четыре дня.

Из-за снегопадов более 1 млн американцев остались без доступа к электричеству. По данным онлайн-проекта PowerOutage, больше других пострадал северо-восток: в Мэне, Нью-Гэмпшире, Нью-Йорке сотни тысяч абонентов столкнулись с перебоями в энергоснабжении.

Кроме того, из-за стихии были отменены тысячи вылетающих авиарейсов, аэропорты также не принимали самолеты.

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