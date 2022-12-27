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В США из-за снежной бури отменено или задержано почти 20 тыс. авиарейсов

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Фото: REUTERS/Lindsey DeDario
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Тысячи авиарейсов отменены в США из-за снежной бури. Об этом 27 декабря сообщила газета The Washington Post.

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«Порядка 5 тыс. рейсов были отменены в понедельник из-за погоды», — говорится в материале.

Кроме того, около 14 тыс. рейсов задерживаются.

Накануне телеканал NBC News сообщил о 50 жертвах зимнего шторма в США. Смерти были зафиксированы в штатах Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. 14 человек погибли в городе Буффало, застряв в машинах или оказавшись на улицах.

Шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой.

Эколог-климатолог Михаил Юлкин пояснил «Известиям», что снежный шторм в США связан с глобальными изменениями климата. Говоря о причинах стихийного бедствия, он рассказал о таком явлении, как полярный вихрь.

Так, когда в Арктике стоит привычная низкая температура, он крутится над осью довольно высоко, но, когда в какой-то части Арктики начинается резкое потепление — его начинает «вести», он буквально «сваливается на один бок». Сейчас он «свалился» в сторону Америки, объяснил эксперт.

По его словам, проблема не в самом экстремальном явлении, а в частоте его воспроизведения. Если раньше подобные бедствия случались примерно раз в сто лет, то сейчас — уже раз в 5–7 лет.

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