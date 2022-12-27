Мосгорсуд назначил от 5 до 22 лет колонии фигурантам дела Арашуковых

Московский городской суд на заседании 27 декабря признал виновным и назначил сроки от 5 до 22 лет остальным фигурантам дела Арашуковых, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее в этот день суд приговорил к пожизненному лишению свободы экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля за организацию двух убийств — зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента от Карачаево-Черкесии (КЧР) Фраля Шебзухова. Они будут отбывать наказание в колонии особого режима.

Так, к 22 годам колонии строгого режима суд приговорил бывшего первого замглавы управления Следственного комитета (СК) РФ по КЧР Казбека Булатова, с ограничением свободы на два года и запретом занимать должности в силовых органах и органах власти в течение трех лет. Также Булатова лишили звания генерал-майора.

К такому же наказанию приговорили и бывшего начальника центра по противодействию экстремизму министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова. Его лишили звания полковника.

Другого фигуранта дела — бывшего следователя по особо важным делам главка СК по КЧР Андрея Филиппова — приговорили к 6,5 годам колонии общего режима. Его также лишили звания подполковника.

Директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев получил пять лет тюрьмы.

Кроме того, старшего Арашукова признали виновным и в хищении более 4,4 млрд рублей у структур «Газпрома». Суд постановил взыскать с него и его сына по 10 млн в пользу потерпевших. Также у них изъяли в счет погашения гражданских исков ряд автомобилей, в числе которых Bentley и «Чайка» 1976 года выпуска.

Известно, что уголовные дела в отношении других 14 фигурантов выделили в отдельное производство, слушания состоятся в Преображенском суде Москвы.

В конце марта 2021 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела в отношении Арашуковых завершено.

В апреле 2020 года следствие добавило Арашукову-младшему еще три эпизода. Речь идет о преступлениях по ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий») и ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Под стражу были взяты также друзья и родственники Арашуковых, занимавшие высокие посты на газовых предприятиях Северного Кавказа.

Рауфа Арашукова, ставшего одним из самых молодых сенаторов, задержали в конце января 2019 года прямо в зале заседаний Совета Федерации. Позже Совфед лишил его статуса сенатора. Затем в Петербурге задержали его отца.