Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Ясиноватой повреждено здание вокзала из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
На Украине признали законным требование к УПЦ указать принадлежность к РФ
Армия
Правительство России проверит расходование бюджетных средств на военные нужды
Мир
Politico сообщила о нарушении Зеленским ключевых требований ЕС
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Общество
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Спорт
Чехия обыграла Канаду на старте молодежного чемпионата мира по хоккею
Мир
В США из-за снежной бури отменено или задержано почти 20 тыс. авиарейсов
Мир
В США признали неэффективность ЗРК Patriot против российских ракет
Общество
Мосгорсуд изъял у Арашуковых Bentley и легендарную «Чайку»
Общество
Синоптик предупредила об опасной погоде в Москве в последнюю неделю года

Мосгорсуд назначил от 5 до 22 лет колонии фигурантам дела Арашуковых

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский городской суд на заседании 27 декабря признал виновным и назначил сроки от 5 до 22 лет остальным фигурантам дела Арашуковых, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее в этот день суд приговорил к пожизненному лишению свободы экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля за организацию двух убийств — зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента от Карачаево-Черкесии (КЧР) Фраля Шебзухова. Они будут отбывать наказание в колонии особого режима.

Три года ждали: какой срок грозит отцу и сыну Арашуковым
Чем закончится громкое дело о коррупции и убийствах на Северном Кавказе

Так, к 22 годам колонии строгого режима суд приговорил бывшего первого замглавы управления Следственного комитета (СК) РФ по КЧР Казбека Булатова, с ограничением свободы на два года и запретом занимать должности в силовых органах и органах власти в течение трех лет. Также Булатова лишили звания генерал-майора.

К такому же наказанию приговорили и бывшего начальника центра по противодействию экстремизму министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова. Его лишили звания полковника.

Другого фигуранта дела — бывшего следователя по особо важным делам главка СК по КЧР Андрея Филиппова — приговорили к 6,5 годам колонии общего режима. Его также лишили звания подполковника.

Директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев получил пять лет тюрьмы.

Кроме того, старшего Арашукова признали виновным и в хищении более 4,4 млрд рублей у структур «Газпрома». Суд постановил взыскать с него и его сына по 10 млн в пользу потерпевших. Также у них изъяли в счет погашения гражданских исков ряд автомобилей, в числе которых Bentley и «Чайка» 1976 года выпуска.

Известно, что уголовные дела в отношении других 14 фигурантов выделили в отдельное производство, слушания состоятся в Преображенском суде Москвы.

В конце марта 2021 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела в отношении Арашуковых завершено.

В апреле 2020 года следствие добавило Арашукову-младшему еще три эпизода. Речь идет о преступлениях по ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий») и ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Под стражу были взяты также друзья и родственники Арашуковых, занимавшие высокие посты на газовых предприятиях Северного Кавказа.

Рауфа Арашукова, ставшего одним из самых молодых сенаторов, задержали в конце января 2019 года прямо в зале заседаний Совета Федерации. Позже Совфед лишил его статуса сенатора. Затем в Петербурге задержали его отца.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022