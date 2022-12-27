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Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
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Мосгорсуд изъял у Арашуковых Bentley и легендарную «Чайку»
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Мосгорсуд изъял у Арашуковых Bentley и легендарную «Чайку»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Московский городской суд принял решение изъять у приговоренных к пожизненному заключению экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца Раула автомобили, в числе которых Bentley и «Чайка» 1976 года выпуска. Об этом сообщил 27 декабря корреспондент «Известий» из зала суда.

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Ряд автомобилей были изъяты у Арашуковых в счет погашения гражданских исков. Как указала судья, стоимость арестованного имущества значительно меньше, чем удовлетворенные исковые требования потерпевших.

Мосгорсуд приговорил во вторник к пожизненному заключению бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца Рауля за организацию двух убийств — зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Также старшего Арашукова признали виновным в хищении более 4,4 млрд рублей у структур «Газпрома». Известно, что Арашуковы будут отбывать наказание в колонии особого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с каждого из них по 7 млн рублей в пользу потерпевших.

31 марта прошлого года официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела в отношении Арашуковых завершено.

Экс-сенатора Рауфа Арашукова, который стал одним из самых молодых сенаторов, задержали в конце января 2019 года прямо в зале заседаний Совета Федерации. Позже Совфед лишил его статуса сенатора. Затем в Петербурге задержали его отца.

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