QR-коды доступа: банки запускают кешбэк за покупки по СБП

Российские банки вводят кешбэк за покупки по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП), выяснили «Известия». Условия зависят от банка и от партнеров и варьируются в диапазоне от 1 до 10% . Главную роль в стремительном росте трансакций через СПБ сыграли активное развитие технологий оплаты по QR-кодам, уход международных сервисов и уже выработанный у граждан паттерн «платить» телефоном, считают опрошенные эксперты.

Ход кодом

Кешбэк за покупки через СБП в магазинах-партнерах в декабре 2022 года ввел Альфа-банк , сообщил «Известиям» его представитель. Он уточнил: например, к акции уже присоединились магазины электроники re:Store, Samsung и Xiaomi.

Систему вознаграждений в СБП в рамках новогодней акции (с 1 декабря 2022-го по 31 января 2023-го) также запустил банк «Синара» . В кредитной организации подчеркнули, что потребители получат 1,5% от суммы покупки рублями на счет.

С начала 2023 года полноценную программу вознаграждения за платежи по QR-кодам запустит МКБ , рассказали в банке. С 1 января клиентам будет начисляться кешбэк за операции через СБП на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей в месяц. В кредитной организации уточнили: их размер будет варьироваться от 1 до 7% в зависимости от выбранной категории.

Сегодня оплата через СБП очень востребована: в этом году люди на 63% активнее, чем в предыдущем, проводили такие операции, констатировал руководитель блока розничного бизнеса банка Алексей Охорзин. После запуска программы ожидается двукратное увеличение числа таких оплат, оценил специалист.

Различные варианты стимулирования своих клиентов по таким покупкам прорабатывают и в ВТБ . Банк видит большой потенциал развития в этом сегменте, считая его альтернативой ушедшим из России бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона, отметили в организации. Там указали на рост ежемесячного количества пользователей в шесть раз с начала года, а объем операций в онлайн-каналах — впятеро. Он достиг 5% от всех платежей.

Аналогичную возможность рассматривают также в «Открытии» и ожидают роста доли операций в 2023-м в два-три раза с нынешних 3%.

— Такое предложение может быть реализовано в перспективе. Но алгоритм начисления кешбэка будет отличаться от действующего при стандартной оплате картой. Так как с помощью СБП комиссия, которую получает банк-эмитент, составляет 0,1–0,2% и ее размер не позволяет сформировать фонд для выплаты вознаграждений , — отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Не планируют выплачивать кешбэк за покупки через СБП в Газпромбанке и Новикомбанке. Вознаграждения за такие переводы и платежи не начисляют также в Почта Банке. При этом там видят, что россияне в 20 раз чаще стали оплачивать товары и услуги таким способом в январе–ноябре этого года. Сервис оплаты по QR-коду популярен в небольших повседневных покупках продуктов, товаров для дома, одежды.

Есть к чему стремиться

Каждый банк самостоятельно принимает решение о реализации для клиентов своих программ лояльности как по картам, так и по оплате с помощью СБП, сказали «Известиям» в пресс-службе НСПК . Там отметили, что со своей стороны продвигают оплату по QR-кодам через систему как на уровне банков и торговых сетей, предлагая простые и удобные механики подключения и техподдержку, так и пользователей, расширяя список доступных сценариев оплаты и улучшая клиентский путь.

— В 2023-м мы планируем расширить свою программу лояльности, в которой будут появляться выгодные предложения не только для держателей карт «Мир», но и для пользователей СБП , — поделились в НСПК, добавив, что с начала ноября проводят для последних розыгрыши с главным призом 1 млн рублей.

В ЦБ заявили «Известиям», что приветствуют решения банков и торговых компаний, которые направлены на стимулирование платежей через СБП.

Скорее всего, к взрывному росту платежей QR-кодом привели отключение работы иностранных сервисов и сформировавшаяся база россиян, которая использует телефон как основное средство оплаты , считает научный сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Томтосов. Он полагает, что за этих клиентов и планируют побороться банки с помощью кешбэка, который может вызвать лишь краткосрочный интерес граждан к платежам через СПБ.

Технология оплаты по QR-кодам развивалась в последние годы и активно набирала популярность вне контекста ухода международных платежных систем и Pay-сервисов , подчеркнула операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Хотя сейчас это один из немногих оставшихся способов бесконтактной оплаты и неудивительно, что трафик пользователей, привыкших не доставать карту из кармана, перетекает в этот канал, добавила она.

— Появление же кешбэка за такие трансакции — это, с одной стороны, желание продавцов и банкиров окупить расходы на интеграцию обновленной платежной инфраструктуры, с другой — поддержка и дополнительная мотивация клиентов переходить на оплату с помощью камеры смартфона. Кроме того, такие трансакции стоят дешевле, поэтому бизнесу выгодно, чтобы их доля росла, — объясняет Ксения Артемьева. — Из-за этого предложения по программам лояльности могут быть более щедрыми.

Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова отметила, что появление кешбэка, с одной стороны, создает определенные преимущества для финорганизаций , которые его предлагают, а с другой, может заметно простимулировать граждан, особенно допенсионного возраста чаще использовать СБП при совершении покупок. При дальнейшей поддержке со стороны государства и расширении возможности ее использования — например, подключении платежей для оплаты проезда в московском транспорте и других доля операций QR-кодом — может сравняться с карточными в течение нескольких лет, уверена она.