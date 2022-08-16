На круги своим: Сбер планирует улучшить условия по кешбэкам

В случае отмены ограничений по эквайринговым комиссиям Сбер вернёт прежние условия по программам лояльности, рассказали «Известиям» в кредитной организации. В Росбанке также планируют улучшить программы вознаграждения клиентов при восстановлении уровня межбановских комиссий. В ЦБ ранее дали понять рынку, что не собираются продлевать ограничение по тарифам за оплату картами социально значимых товаров и услуг, введенное с 18 апреля по 31 августа. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что с осени примеру крупных игроков последуют и другие участники рынка, сократившие ранее размеры кешбэков почти вдвое.

Был бы стимул

Центробанк с 18 апреля по 31 августа этого года ограничил планкой в 1% максимальное значение эквайринговых комиссий банков за оплату картами социально значимых товаров и услуг. До этого в среднем их размер находился на уровне 1,2–2,2%. Тогда же весной размер межбанковской комиссии (интерчейндж) был установлен на уровне 0,7%. Средства, полученные за счет таких комиссий, кредитные организации обычно направляли на развитие программ вознаграждения клиентов.

В конце июня в Банке России заявили, что не планируют продлевать ограничения по эквайринговым комиссиям. Из-за установления планки тарифа в 1% многие банки свернули программы лояльности, отменили кешбэки, отмечала в интервью первый замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Известия» спросили крупные кредитные организации о возврате систем вознаграждения клиентов к докризисным уровням. В Сбере отметили, что в случае отмены ограничений по эквайринговой комиссии со стороны ЦБ после 31 августа банк вернется к прежним условиям по программе лояльности. Это может произойти уже с 1 сентября, уточнили там, добавив, что при оплате товаров и услуг клиенты, как и раньше, смогут получать до 20% в категориях покупок с повышенными бонусами. Ранее банк из-за требования регулятора сократил размер бонусов в рамках «Сберспасибо» с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в отдельных категориях, включая траты в транспорте, супермаркетах и др.

— Мы планируем улучшить программы лояльности клиентов после возврата уровня интерчейндж к прежним значениям, — сказали в пресс-службе Росбанка.

Об обновлении программы лояльности для розничных клиентов в мае сообщили в ВТБ. Банк ввел единую систему вознаграждений, которая позволяет пользователям получать кешбэк от 2% за оплату покупок в трех популярных категориях, в том числе, по которым действуют пониженные эквайринговые комиссии, добавили там. В МКБ рассказали, что с июля этого года увеличили число бонусных категорий в программе лояльности. В организации не исключили возможность дальнейшего улучшения условий вознаграждения при изменении конъюнктуры рынка.

Держать руку на пульсе происходящих изменений намерены и в Почта Банке. Там добавили, что незначительно изменили условия по бонусам. ДОМ.РФ регулярно корректирует условия программы лояльности с учетом предпочтений клиентов и изменений рынка, поделились в банке. В Новикомбанке и МТС Банке отметили, что не меняли размеры вознаграждений клиентов с введением ограничения эквайринговых комиссий.

Гонка за клиентом

В этом году условия по программам лояльности изменились не в лучшую сторону, отметил ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Евгений Романов. По его словам, банки стремились экономить в условиях сокращения вознаграждений при безналичных платежах. В некоторых из них денежные выплаты заменили на бонусы, в других — отменили прежние опции, ограничив срок их действия, либо сузили категории товаров, на которые начисляется кешбэк, знает он.

По словам операционного директора финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксении Артемьевой, в целом изменения затронули почти весь сектор, потому что держать кешбэки на прошлом уровне стало накладно. В конце концов товары народного потребления — это то, что люди покупают каждый день — главный драйвер транзакционного заработка, отметила она.

— Сейчас в среднем текущие предложения по кешбэкам и бонусам от банков отличаются от докризисных примерно вдвое: там, где было 2%, стало 1%, а 1% превратился в 0,5%, — добавила Ксения Артемьева.

Осенью за примером главного игрока рынка последуют остальные, подчеркнула эксперт. Кешбэк — отличный инструмент для привлечения клиентов, их удержания и изменения потребительского поведения. Поэтому как только ограничения со стороны ЦБ будут сняты, банки начнут возвращать размеры вознаграждений за покупки на круги своя.

На фоне снятия ограничений прежние условия по кешбэкам в той или иной мере вернутся уже с 1 сентября, считает финансист, основатель комьюнити «Мультипликатор» Эван Голованов. Эксперт полагает, что вследствие отмены предложений по милям и многим кобрендинговым решениям банкиры будут искать новых партнеров среди лидеров спроса на внутреннем рынке.

Однако, по мнению Евгения Романова, есть существенное отличие нынешних обстоятельств от периода отмены ограничения на размер эквайринговых комиссий конца 2020-го, когда наблюдалась реанимация финансовых сервисов. В частности, речь про существенные внешнеэкономические риски, связанные в том числе с уже введенными и возможными санкциями, которые негативно сказываются на экономике, уточнил он. Как следствие, возможные осложнения в деятельности банков и их партнеров могут повлиять на полноценный возврат программ лояльности или привести к их сворачиванию, допустил эксперт.