ЦБ повысил курс доллара на 28 декабря до 69,93 рубля

Банк России установил официальный курс доллара США на 28 декабря на уровне 69,9346 рубля. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Рост по сравнению с предыдущим днем составил 1,4859 рубля.

Курс евро также повысился до 74,1829 рубля, прибавив 1,5603 рубля. Курс юаня вырос до 9,9458, прибавив 21,24 копейки.

Накануне заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что причиной наблюдающегося ослабления рубля является снижение цен на нефть. Он добавил, что в целом курс рубля продолжает колебаться в том диапазоне, который отмечается с конца мая текущего года.

25 декабря финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что ослабление рубля может облегчить работу по выводу экономики РФ из состояния бюджетного дефицита.

Он допустил, что курс национальной валюты могут занижать осознанно, для восстановления баланса доходов и расходов государства. В этой связи Антонов вспомнил про слова главы Минфина России Антона Силуанова о том, что каждый дополнительный рубль за доллар приносит 130 млрд рублей в бюджет.

В ходе торгов на Мосбирже 22 декабря евро впервые с 27 апреля поднялся выше 77 рублей, в то же время доллар превысил отметку в 72,3 рубля.

19 декабря опрошенные «Известиями» аналитики высказали мнение, что курс около 70 рублей за $1 выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет экспортеров, импортеров, государство и россиян.