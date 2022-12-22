Курс евро на Мосбирже превысил 77 рублей впервые с 27 апреля

Курс евро в ходе торгов превысил 77 рублей впервые с 27 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи 22 декабря.

Так, к 11:59 мск курс евро прибавил 1,87%, поднявшись до 77,02 рубля. К 12:04 мск курс европейской валюты находится на уровне 76,99 рубля. При этом доллар вырос до 72,3 рубля.

Днем ранее курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с 29 апреля. Курс доллара в это же время увеличился до 70,3 рубля.

20 декабря доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что до конца года евро может как подниматься выше 73 рублей, так и опускаться ниже 70 рублей. По его словам, ослабление рубля в последние дни «связано с игрой на повышение в целях более благоприятного закрытия балансов экспортеров».

16 декабря Евросоюз принял девятый пакет антироссийских санкций. Также США расширили блокирующие санкции, добавив Росбанк в SDN-лист. Кроме того, одним из факторов для ослабления российской валюты может выступить согласованный Евросоюзом потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час.