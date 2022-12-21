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Курс евро на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с 29 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с 29 апреля, следует из данных Московской биржи 21 декабря.

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По состоянию на 08:39 мск, курс евро вырос до 75,02 рубля. Однако к 08:44 валюта замедлила рост и торговалась на уровне 74,81 рубля.

Курс доллара в это же время увеличился до 70,3 рубля.

Накануне курс евро на Московской бирже поднялся выше 74 рублей впервые с 11 мая, а доллар торговался в районе 69,3 рубля.

19 декабря партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что профицит внешней торговли сокращается и негативно влияет на позиции рубля. Также ослабление российской валюты к доллару провоцируется снижением цен на нефть и повышением процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

15 декабря аналитик «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Сидоров в беседе с «Известиями» отмечал, что к концу 2023 года курс доллара может составить 70 рублей. Он добавил, что рост доллара может спровоцировать сокращение профицита торгового баланса, который, по его словам, уже начался.

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