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Эксперты объяснили рост курса евро к рублю

Эксперт Домащенко: евро до конца года может оказаться как выше текущих значений на 5–7 рублей, так и ниже 70 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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До конца года евро может как подняться выше 73 рублей, так и опуститься ниже 70 рублей, рассказал «Известиям» 20 декабря доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

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«Учитывая возросшую волатильность рынка, евро может оказаться в оставшиеся до конца года дни как выше текущих значений рублей на 5–7, так и ниже 70 рублей», — сказал экономист.

По его словам, ослабление рубля в последние дни «связано с игрой на повышение в целях более благоприятного закрытия балансов экспортеров».

«На этот фактор наложились значительные выплаты населению под конец года, часть средств идет в валютные накопления (на всякий случай)», — объяснил эксперт.

В то же время аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов, напомнил, что в понедельник, 19 декабря, курс евро прибавил порядка 4,3% за день — самое заметное дневное снижение рубля с начала октября. Во вторник европейская валюта поднялась в моменте выше 74 рублей, обновив максимум с мая.

«Основное влияние на курс в текущих условиях продолжает внешняя торговля. Хотя ослабление российской валюты может быть частично вызвано опасениями относительно ускорения темпов сокращения профицита текущего счета на фоне новых антироссийских санкций, снижения цен на энергоресурсы и повышенным дисконтом на российскую нефть, мы полагаем, что продажи валютной выручки экспортерами в декабре будут способствовать стабилизации курса на уровнях ниже сегодняшних пиков», — добавил Беспалов.

16 декабря Евросоюз принял девятый пакет антироссийских санкций. Также США расширили блокирующие санкции, добавив Росбанк в SDN-лист.

«Хотя подобные меры сейчас могут уже не оказывать такого эффекта, как это было весной, текущие события указывают на продолжение тенденции по ужесточению ограничений, что, в свою очередь, негативно сказывается на ожиданиях», — объяснил аналитик.

Кроме того, одним из факторов для ослабления российской валюты может выступить согласованный Евросоюзом потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час.

Накануне ведущий аналитик Экспобанка Роман Белевский выразил мнение, что размах 65–70 рублей за 1$, 70–75 рублей за 1€ и 9,5–10 рублей за юань видятся относительно приемлемыми уровнями для всех участников рынка. По его ожиданиям, на этих значениях нацвалюта стабилизируется в I квартале 2023 года.

28 мая американский телеканал CBS сообщил, что рубль — самая устойчивая и эффективная валюта в мире в 2022 году.

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