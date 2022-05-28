В США назвали рубль самой устойчивой валютой этого года

Американский телеканал CBS News назвал российский рубль самой устойчивой и эффективной валютой в мире в 2022 году. Соответствующая статья была опубликована 27 мая на сайте.

По мнению аналитиков, валюта РФ свершила «ошеломляющий поворот» с тех пор, как два месяца назад на фоне санкций упала ниже одного цента США. Так, рубль подскочил на 40% по отношению к доллару с января текущего года.

Устойчивость рубля означает, что Россия «защищена от карательных экономических санкций, наложенных западными странами», пишут авторы статьи.

Как пояснили журналисты, это связано с тем, что многие зарубежные покупатели согласились с требованием России производить оплату за энергоресурсы в рублях.

Кроме того, немаловажную роль сыграл резкий рост стоимости на российские энергоносители.

26 мая глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что текущий курс доллара находится вблизи локального минимума, необходимо постепенное возвращение к прежнему равновесному курсу рубля.

До этого,19 мая, помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.

12 мая Bloomberg сообщил, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы.

Это связано с тем, что 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.