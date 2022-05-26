Решетников заявил о необходимости возврата к «равновесному курсу» рубля

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников 26 мая заявил, что текущий курс доллара находится вблизи локального минимума, необходимо постепенное возвращение к прежнему равновесному курсу рубля.

«Тот курс, который сейчас есть, — он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние пять лет. Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет всё больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию», — приводит слова Решетникова «Газета.Ru».

Министр добавил, что РФ поэтапно снимает ограничения в финансовой сфере, а у Центробанка есть возможность для нового снижения ключевой ставки в начале июня.

Ранее в этот день стало известно, что рубль теряет в стоимости к евро свыше 12,5%, к доллару — почти 9% к уровню прошлых торгов: европейская валюта подскочила выше 69 рублей впервые с 12 мая, американская — выше 65 рублей с 13 мая.

23 мая в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что укрепление курса рубля дошло до пика. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин, в свою очередь, сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.