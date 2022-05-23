Эксперт объяснил причины укрепления рубля

На открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 23 мая, рубль кратковременно просел, реагируя на новость о том, что Минфин и Банк России подготовили предложения о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%. Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что ЦБ якобы возобновил покупку иностранной валюты на рынке с целью предотвратить неконтролируемое укрепление рубля. Однако российская валюта быстро возобновила укрепление, тем более что вскоре эта информация была опровергнута Банком России. Об этом рассказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, котировки доллара и евро приближаются к минимумам. В условиях превышения предложения инвалюты над спросом укрепление рубля вряд ли прекратится без вмешательства властей.

«Эффективной мерой могло бы выступить снижение объема обязательной продажи экспортной выручки», — объяснил он.

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По мнению эксперта, российский долговой рынок рискует прервать восстановление. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, затем резко снизился, но вскоре стал возвращать утраченные позиции.

«Нефтяные цены сохраняют умеренно восходящую динамику, периодически ощутимо откатываясь от новых локальных вершин. В данный момент котировки Brent торгуются вблизи $110», — обратил он внимание.

На нефтяном рынке сохраняется оптимизм, при этом дополнительную поддержку всем сырьевым товарам оказывает быстрое снижение доллара.

Ранее в понедельник кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что европейская экономика в настоящее время испытывает более серьезные сложности, чем американская. Это отражается на курсе валют.

Днем 23 мая курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. По состоянию на 16:25, евро достиг 58,8 рубля, доллар США котировался по 57,4 рубля.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.